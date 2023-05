Confira programações especiais de shoppings em Pernambuco para o dia das mães

A- A+

O Shopping Patteo de Olinda e o Shopping Carpina, na Mata Norte, prepararam agendas especiais gratuitas para o mês de maio em celebração do Dia das Mães, com direito a brindes e programação musical. Confira:

Shopping Patteo Olinda

Em Olinda, nos dias 6 e 13 de maio, das 17h às 19h, no piso L2, acontece a campanha "Elas cantam Elas", trazendo shows gratuitos com artistas mulheres homenageando grandes nomes da música nacional e internacional, além de apresentações escolares.

Neste sábado (6), sobem ao palco as cantoras Belle Ayres, interpretando sucessos de Sandy; Erica Natuza, em homenagem à Amy Winehouse; e Clara Neves, cantando Rita Lee. Já no próximo sábado (13), Alana Sant traz os hits de Britney Spears, Mayra Nadine canta Pitty, e Laís Senna entoa os clássicos de Elba Ramalho.

Também no piso L2, entre os dias 9 e 12 de maio, das 13h às 20h, o Shopping Patteo recebe apresentações escolares com homenagens às mães. Participam 27 instituições de Olinda e região. Todas as atrações serão gratuitas e abertas ao público.

Shopping Carpina

Em Carpina, entre os dias 10 e 14 de maio, acontece a ação"Mãe, Amor que Transforma", que presenteia os clientes com um hidratante O Boticário a cada R$ 250 em compras no shopping. A campanha pode ser prolongada enquanto durar o estoque do produto.

Através da apresentação das notas fiscais comprovando as compras realizadas no período da ação, o brinde deve ser resgatado no ponto de troca, localizado na praça de alimentação, no horário das 14h às 20h. Os produtos serão limitados a um estoque diário e caso esse volume acabe, o stand poderá ser fechado antes do horário previsto.

Já para o domingo (14) do dia das mães, o shopping preparou uma programação musical com a ex-The Voice Brasil Dayse Rosa.

