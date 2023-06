A- A+

Cinema Confira quantas cenas pós-créditos tem "Homem-Aranha Através do Aranhaverso" Animação protagonizada por Miles Morales estreou na última quinta-feira (1)

O filme animado “Homem-Aranha Através do Aranhaverso” chegou aos cinemas na última quinta-feira (1), e já se tornou comum em todo blockbuster, especialmente os de super-heróis, o hábito de aguardar o final dos créditos por alguma cena bônus, seja para trazer uma piada ou referência contida no filme, ou revelar uma novidade sobre uma possível sequência.

No caso da saga protagonizada por Miles Morales, um terceiro filme da franquia já está confirmado, com previsão de estreia para 2024, então há expectativas para uma cena pós-créditos que prepare o terreno para a sequência.

Saiba quantas cenas pós-créditos tem o filme (cuidado com SPOILERS)

O público pode ficar tranquilo e deixar a sala de cinema assim que os créditos começarem a rolar, pois “Homem-Aranha: Através do Aranhaverso” não possui nenhuma cena pós-créditos para a infelicidade de quem ficou na ponta da cadeira ao final do longa.

Como a primeira parte de uma aventura que engloba dois filmes, os ganchos nas cenas finais já são o bastante para gerar expectativas para a sequência, e uma cena bônus poderia acabar com o suspense.

