celebridades Confira quem participou da festa de aniversário de Humberto Carrão Intérprete do personagem Afonso na novela "Vale tudo", ator celebra 34 anos de idade com roda de samba em bar no Rio de Janeiro

Nas redes sociais, houve quem definisse a festa de aniversário de Humberto Carrão como um "remake do Esquenta", em referência à atração dominical momesca comandada por Regina Casé na TV Globo entre 2011 e 2017. No último domingo (31), o ator celebrou a chegada dos 34 anos de idade com uma celebração embalada por roda de samba — com direito a participação de nomes como Jorge Aragão, Diogo Nogueira, Teresa Cristina e Vanessa da Mata — no espaço Capiberibe 27, no Morro do Pinto, na Zona Portuária do Rio de Janeiro.

Praticamente todo o elenco de " Vale tudo" prestigiou o artista, intérprete do personagem Afonso. A ausência mais sentida — e notada por internautas nas redes sociais — foi de Cauã Reymond, que dá vida ao trambiqueiro César. Em compensação, a ex-mulher do ator, a modelo e apresentadora Mariana Goldbarb, deu as caras por lá e fez questão de compartilhar alguns registros no Instagram.



Quem também sambou como se não houvesse amanhã foi Débora Bloch. Intérprete da vilã Odete Roitman na novela das 21h, a atriz permaneceu ao lado de Humberto durante grande parte da festa, entoando a plenos pulmões a maioria dos sambas executados pelo time de bambas.



A artista brindou o momento ao lado de colegas como Malu Galli, Paolla Oliveira (acompanhada do marido, o cantor Diogo Nogueira, que também deu uma palinha no local), Taís Araujo, Luís Salem, Luís Miranda, Selton Mello, Matheus Nachtergaele...

