BBB 24 Confira quem são os 13 candidatos do BBB 24 anunciados para votação; pernambucano está na disputa A lista foi anunciada no Fantástico; público vai poder escolher um homem e uma mulher para entrar na casa

Com entrada ao vivo durante o programa "Fantástico" neste domingo (7), Tadeu Schmidt anunciou uma nova lista com 13 nomes de possíveis participantes do BBB 24. A casa já tem 18 brothers, já anunciados na última sexta (5).

Desse novo grupo, o público vai poder votar e escolher um homem e uma mulher para entrar na casa. O resultado vai ser divulgado nesta segunda (8), durante a estreia do reality.

Na lista, figura um pernambucano. Jorge Mateus, de 31 anos, é recifense e atua como dentista. Segundo o candidato, ele quer vencer o prêmio para alcançar a independência financeira.

O sistema de votação agora conta com duas opções: o "voto único", onde é possível votar apenas uma vez por cadastro no site, e o "voto da torcida", que é possível votar quantas vezes o usuário quiser.

Os concorrentes que restarem vão passar pela famosa repescagem. Os 18 brothers anunciados inicialmente vão escolher mais três homens e três mulheres.

Confira os perfis do segundo grupo de candidatos ao BBB 24

Veja os 13 candidatos às vagas no BBB 24 - Foto: Reprodução/Globo

Mulheres:

Carolina

A estilista e modelo Carolina, moradora do Rio de Janeiro, é daquelas que gostam de resolver tudo no diálogo, mas não deixa nada para depois. De personalidade forte, a carioca de 27 anos sempre almejou grandes conquistas e está decidida a entrar no BBB pela visibilidade e para dar mais conforto para a família. Formada em Moda, Carolina hoje trabalha como modelo fotográfica. Paquerada por jogadores de futebol e outros famosos nas mensagens privadas das redes, ela fez teatro por muitos anos e tem registro profissional de atriz, além de cogitar ser apresentadora.

Giovanna

A mineira Giovanna Lima, de 27 anos, bem que tentou cursar a faculdade de Sistemas da Informação, mas foi na Nutrição que ela encontrou sua vocação. Hoje, além dos atendimentos, ela dá dicas sobre alimentação saudável nas redes sociais. Nascida em Belo Horizonte, a nutricionista que concorre a uma vaga no BBB hoje mora em Contagem, região metropolitana da capital.

Isabelle

Formada em Letras, a manauara Isabelle, de 31 anos, já chegou a dar aulas, mas hoje trabalha como dançarina e influenciadora digital na região. Ela participa de uma das festas culturais mais marcantes do país: é a personagem cunhã-poranga do Boi Garantido, o vermelho, no Festival de Parintins, desde 2018. A candidata a uma vaga no BBB 24 já venceu diferentes concursos de sua região. Foi Miss Manaus em 2013, Miss Amazonas Globo, em 2016, e Rainha do Peladão, em 2018.

Juliana

A catarinense Juliana, de 27 anos, é formada em Design de Produto, mas foi um hobby que ditou os rumos de seu caminho profissional: a maquiagem. Bastou ganhar uma maleta de produtos aos 13 anos para que, aos 15, ela já trabalhasse em um salão. Atualmente, tem seu próprio negócio, maquia noivas brasileiras até em países da Europa e se orgulha do que faz: "Sempre foi minha paixão."

Cruzar o oceano, aliás, não foi apenas uma missão de trabalho, mas também uma necessidade de virar a chave após uma relação que durou dez anos com o ex-BBB Lucas Gallina, que participou do BBB 20.

Raquele

Raquele mora em Aracruz, cidade com mais de 30 mil habitantes, no Espírito Santo, mas tem gana para conquistar o mundo. A capixaba de 22 anos é estudante de Engenharia Mecânica e trabalha como doceira. Esta é a quarta vez que se inscreve no Big Brother Brasil – e nunca havia chegado tão longe nas seletivas. Agora ela disputa uma vaga no BBB 24 e seu objetivo principal é ganhar dinheiro. A capixaba promete fazer tudo para levar o prêmio para casa e quer aproveitar a visibilidade e todas as oportunidades que o BBB oferece.

Thalyta

A mineira Thalyta Alves nasceu em Belo Horizonte e mora em Contagem. Ela é formada em Direito e trabalha como advogada em contratos. Aos 26 anos, ela diz que representa as duas maiores classes do Brasil: a dos pobres e dos fofoqueiros Na luta por uma vaga no BBB, ela já faz uma promessa: não será uma planta, caso seja escolhida para integrar o elenco de participantes do reality.

Homens:

Antônio Carlos

O motoboy e mototaxista carioca Antônio Carlos, de 41 anos, é conhecido pelo apelido de Juninho. Morador da região central do Rio de Janeiro, começou a trabalhar muito jovem como office boy, mas também já foi arquivista e, depois de formado, contador. Ao longo da vida também já trabalhou em outras atividades, como vendedor de picolé e lingerie. Candidato a entrar no BBB, ele espera que o dinheiro possa mudar sua vida.

Caio

O baiano Caio Andrade tem 29 anos e mora em Salvador. Já trabalhou como modelo e tem dezenas de foto sem camisa nas redes sociais, mas, na intimidade, é bem diferente da imagem que as pessoas costumam ter antes de conhecê-lo: “Não sou esse hétero top, esquece”. Para o baiano, candidato a uma vaga no programa, o BBB é sua grande chance de ganhar dinheiro e mudar de vida: “Sempre quis entrar pelo prêmio. Quero ganhar, não quero entrar no programa para ser mais um blogueiro”, avisa.

Davi

Aos 21 anos, Davi Brito, morador de Salvador, se inscreveu para o BBB 24 com um objetivo muito claro. O baiano, que trabalha como motorista de aplicativo, não procura fama, nem publicidade: ele sonha em estabilizar a vida financeira de sua família e pagar à vista uma faculdade de Medicina. “Quero entrar no BBB para ser doutor e dar orgulho para a minha mãe, porque ela merece. Sonhar é de graça”, diz o motorista de aplicativos, que se inscreveu pela primeira vez para o reality.

Jorge Mateus

O dentista Jorge Mateus, de 31 anos, natural de Recife, é um dos candidatos que disputa uma vaga no BBB 24, em busca do prêmio milionário do reality. Fez faculdade de Odontologia por influência do pai, que é militar e também tinha o desejo que o filho servisse o Exército. Hoje trabalha com endodontia, mas não está satisfeito com a profissão. Seu objetivo é, principalmente, o prêmio, pois acredita que o dinheiro vai ajudá-lo a ter independência financeira. “Todo mês sou expulso de casa. Se até minha família quer me botar no Paredão, imagina quem não é dela. Se eu ganhar a primeira coisa que vou fazer é comprar um apartamento!”, conta.

Lucas Henrique

Nascido no Rio de Janeiro, Lucas Henrique, de 29 anos, é professor de Educação Física, especialista em Relações Étnico-raciais e mestrando em Educação. Ele escolheu o curso da faculdade para poder dar aulas de capoeira, que pratica desde os 9 anos. Há Agora, quer entrar no BBB e ganhar o prêmio para mudar sua vida e servir ainda mais de inspiração para os jovens que têm histórias parecidas com a sua.

Michel

Professor de Geografia e estudante de Medicina Veterinária, o mineiro Michel Nogueira, de 33 anos, espera se tornar também participante do Big Brother Brasil. Ele é um dos candidatos a uma das vagas na casa mais vigiada do Brasil. Morador de Belo Horizonte (MG), Michel conta que é muito fã do programa e se inscreveu para 11 edições do reality. Caso consiga entrar e vencer o programa, o professor já tem destino certo para a bolada: comprar uma casa, se casar com o namorado, Renato, e aposentar o pai, que trabalha como motorista de caminhão aos 77 anos.

Plínio

Nascido no subúrbio de Salvador, Plinio, de 30 anos, é designer de joias, mas se formou em Administração e já trabalhou em shopping, escola e vendeu café. Sua vida mudou radicalmente quando comprou um lote de esmeraldas no garimpo e vendeu para joalherias. Dono de uma joalheria há oito anos, já fez peças para Viola Davis e Angela Basset. O baiano quer conquistar o prêmio para ficar rico e ajudar a família. Aventureiro, Plínio entrará na casa com a intenção de fazer aliados, mas acredita que pode fazer amigos: “Sou inteligente e vou saber fazer a leitura do jogo”.

