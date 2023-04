Confira sete videogames de sucesso e sem violência que Lula precisa conhecer

A- A+

Apesar das declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na tarde de terça-feira, de que jogos de videogame "só ensinam a molecada a matar", o que não faltam são opções lúdicas no mercado. E muitas delas são sucesso absoluto.

Confira sete jogos, de diferentes plataformas, sem armas ou violência, indicados para crianças e adolescentes.

Animal crossing

Uma fazenda em que o jogador é um humano que convive com uma série de animais e outros jogadores na versão multiplayer. Lá, ele caça, pesca, customiza a casa, vende e compra itens com um dinheiro e um tempo fictício.

O jogo nasceu em 2001, especialmente para Nintendo 64 no Japão. Depois, se expandiu para outros mercados e consoles, sempre com novas versões. O último lançamento da franquia foi "Animal Crossing: New Horizons", de 2020, para Nintendo Switch. Estima-se que já foram vendidas mais de 41 milhões de unidades desta versão.

Animal Crossing: pocket camp está disponível na App Store, para Iphone, e na Google Play, para celulares com Android.

Minecraft

Um dos jogos de aventura e exploração mais populares do mundo, o Minecraft chegou ao Windows, Linux e Mac com seus sistemas de blocos em 2011. Hoje, está numa enorme gama de plataformas, também em Nintendo Switch, Nintendo Wii U, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation Vita, Windows, Xbox 360 e Xbox One, iOS e Android.

Indicada para crianças a partir de 8 anos, a brincadeira pode ser operada em diversos modos, em que os jogadores se movem pelos mundos, coletam objetos e podem construir objetos. É possível jogar em modo multiplayer em diversas plataformas.

Em 2020, 200 milhões de unidades já haviam sido vendidas, e 126 milhões de jogadores eram mensalmente ativos.

Journey

Aqui, o jogador é uma figura encapuzada que vaga pelo deserto com o objetivo de chegar até uma montanha. Durante a jornada, ele depara com templos e ruínas e pedaços de tecidos que criam diferentes efeitos no jogo: podem criar pontes, dão ao jogador a possibilidade de voar, etc.

O visual e a mecânica de jogo onírica tornaram "Journey" um clássico indie. Mas a música é outro ponto alto , tendo rendido uma indicação ao Grammy para compositor da trilha, Austin Wintory, em 2012. Foi a primeira vez em 55 anos que um videogame foi lembrado pela premiação, na categoria de melhor trilha sonora para mídia visual. No fim, Journey não venceu, mas fez história.

"Journey" foi criado em 2012 e está disponível para PlayStation 3, PlayStation 4, iOS e Microsoft Windows. O jogo é indicado para 10+.

Candy Crush

Bom, esse todo mundo conhece, não é? Um dos jogos de quebra-cabeça e raciocínio mais famosos do século XXI, Candy Crush começou sua jornada nas redes sociais, mais especificamente no Facebook, em 2012. Depois, passou a rodar em celulares independentemente das redes, com versões para Windows, iOS e Android. Em seu primeiro ano, foi baixado dez milhões de vezes e, em 2013, estima-se que 6,7 milhões eram usuários ativos.

A ideia é cumprir as missões ao combinar a maior quantidade possível de doces em linhas verticais e/ou horizontais. O jogo é gratuito, mas é existe a possibilidade de compras dentro do app.

Fall guys

Uma espécie de Olimpíada do Faustão para PlayStation 4 e Windows, este jogo apareceu no mercado em 2020 e foi uma das sensações durante a pandemia. Até 60 jogadores, que incorporam personagens pra lá de fofinhos, semelhantes a jujubas, batalham em provas como corridas de obstáculos, pega-pega e outras missões em cenários hipercoloridos.

Dentro do jogo, há uma moeda que permite comprar peças e cosméticos para customizar ainda mais cada personagem, tornando as jujubas ainda mais coloridas e chamativas.

Tetris

O jogo de quebra-cabeça de blocos foi um dos maiores sucessos do mundo nos anos 1980 e 1990, principalmente quando foi incorporado ao Game Boy, videogame portátil da Nintendo. Hoje, o Tetris tem versões para iOS e Android.

O jogo tem uma história curiosa: foi criado por Alexey Pajitnov, programador da União Soviética, em 1984, durante a Guerra Fria. Seu lançamento no Ocidente foi alvo de disputas entre vários interessados e essa história foi parar no filme "Tetris", da Apple TV+.

Fifa

Jogo que dispensa muitas apresentações e que, se tiver violência, é inerente ao jogo de futebol. Com versões anuais lançadas pela Eletronics Arts desde 1993, as mais recentes incluem ligas nacionais de diversos países do mundo. É possível jogar o Campeonato Brasilerio, a Bundesliga alemã, a Premier League e a Football League da Inglaterra, as Séries A e B da Itália, a La Liga espanhola, entre outras. No Fifa 2023 são, exatamente, 33 ligas e o jogo roda em Microsoft Windows, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X/S e Stadia.

