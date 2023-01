A- A+

BBB23 Confira todos os participantes confirmados nesta edição do Big Brother Brasil Casa de vidro, pipoca e camarote: quem são os integrantes da casa mais vigiada do Brasil?

A menos de quatro dias para o Big Brother Brasil 2023, a Globo tem revelado os participantes aos poucos durante a programação desta quinta-feira (23).

Após a decisão dos dois participantes da casa de vidro que farão parte do maior reality show do país, as confirmações dos próximosintegrantes da casa mais vigiada do Brasil foram anunciadas por Tadeu Schmidt e Ana Clara durante o "Big Day". Confira os nomes já divulgados:

Casa de vidro:

Após ser encerrada a votação popular, na manhã desta quinta-feira (12), dois participantes foram escolhidos para entrarem no programa.

Gabriel Tavares (ou Fop), de 24 anos, é administrador e almeja engatar a carreira de modelo. Ele vem de Ribeirão Preto, São Paulo, e já deu o que falar na Casa de Vidro por ser seguido no Instagram por Renan Bolsonaro, caçula do ex-presidente Jair Bolsonaro e por ter ficado com celebridades como Anitta e Luiza Sonza. Instagram: @vulgofop

Já Paula, paraense natural de Jacundá, é biomédica e acabou se beneficiando pela trajetória conturbada de sua rival, Giovanna, que chegou a ser cancelada na casa por comentários racistas feitos na internet alguns anos atrás. Instagram: @paulafreitasr_

Camarotes:

Aline Wirley, 41 anos, é uma cantora paulista e ex-integrante do grupo "Rouge", banda conhecida pelo grande sucesso com o hit “Ragatanga”. Instagram: @alinewirley

A segunda participante camarote anunciada foi a atriz Bruna Griphao. A carioca de 23 anos está na frente das câmeras desde criança em novelas da casa como “Avenida Brasil”, “Orgulho e Paixão” e “Nos Tempos do Imperador”, na qual viveu a princesa Leopoldina. Instagram: @brunagriphaoo

Bruno Carneiro Nunes, mais conhecido como Fred, é jornalista, influenciador e youtuber, apresentador do canal Desimpedidos. Ele também tem fum filho com a ex-sister do BBB20 Bianca Andrade (Boca Rosa). Instagram: @fred

Pipocas



Cezar Black, 34 anos, natural de Salvador, é enfermeiro e tem mais de 15 tatuagens espalhadas pelo corpo. Entre as mais curiosas e inusitadas, frases como "Não é fácil ser eu", “Ai, Preto” e “Hoje tem”. E já planeja fazer uma para o BBB 23. Instagram: @cezar.black.

Gustavo é o novo agroboy desta edição, 27 anos, mora em Primavera do Leste, no Mato Grosso. Ao Portal Gshow, o brother contou que recebe mais de 500 cantadas por dia nas redes, tem pets inusitados e é fã de Harry Potter. O participante também tem um vídeo viral na internet com seu cavalo de estimação, dando um beijinho no focinho. Instagram: @gustavo_benedetii

Larissa é mais uma integrante do grupo Pipoca do Big Brother Brasil. Ela é personal trainer, tem 24 anos, nasceu em Sombrio e foi criada em Balneário Gaivota, de apenas 10 mil habitantes, na costa sul catarinense. Já trocou mensagens com o cantor Lucas Luco. Larissa já fez duas cirurgias plásticas: lipoescultura e implante de silicone. Ela também foi vendedora de bíblias e gosta de cantar no chuveiro. Instagram: @larisantosbe.

O biomédico Ricardo compõe o time Pipoca do BBB 23. Ele tem 30 anos e atende pessoas da periferia. Ele tem o sonho de cursar Medicina e se tornar geriatra. Mora sozinho há 12 anos em Ribeirão Preto, mas é natural de Aracaju, Sergipe, nordeste do país. Instagram: @rickcamargo.

