STREAMING Confira trailer de "A Superfantástica História do Balão" A produção original conta os bastidores nunca vistos da banda infantil

O Star+ acaba de anunciar a data da estreia de “A Superfantástica História do Balão”, nova série documental que chegará no dia 12 de julho ao serviço de streaming.

Depois de mais de uma década, Simony, Tob, Mike e Jair Oliveira Oliveira, voltam a se reunir para relembrar suas infâncias como membros do “Balão Mágico”, numa viagem pelos altos e baixos do show business dos anos 1980 no Brasil. Da origem familiar à explosão da banda, eles recordam os ginásios lotados, os discos emblemáticos, e como a responsabilidade e o nível de fama alcançados pelo grupo começaram a afetá-los, deixando traumas até os dias de hoje.

Com imagens de arquivo inéditas, a série conta com entrevistas exclusivas de Lázaro Ramos, Fábio Jr., Raul Gil, Rita Cadillac, Gretchen, Baby do Brasil, Pepeu Gomes, Luciana Mello, Simoninha, Pedro Camargo Mariano, Ticiane Pinheiro, entre outras personalidades.

Com direção geral de Tatiana Issa (“Pacto Brutal: O Assassinato de Daniela Perez”), que divide showrunning com Guto Barra (“Pacto Brutal: O Assassinato de Daniela Perez”), a série é realizada pela Intro Pictures e Producing Partners. O roteiro é de Fernando Ceylão (“Zorra Total”) e Beatriz Monteiro (“Caso Evandro”).

Confira trailer:



