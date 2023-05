A- A+

STREAMING Confira trailer de "Queen Of The Universe", com participante brasileira no elenco Reality, Que Consagrou A Brasileira Grag Queen Vencedora Da Primeira Edição, Estreia Nova Temporada No Dia 3 De Junho

O Paramount+ divulgou nesta terça-feira (16) o trailer da aguardada segunda temporada de "Queen Of The Universe", que contará com nova participante brasileira Chloe V, após a consagração de Grag Queen como verncedora da primeira edição. Apresentado por Graham Norton, vencedor de cinco BAFTA, a nova temporada estreará em 03 de junho.

A série reúne algumas das mais maiores drag queens do mundo em uma disputa pelo título de "Queen Of The Universe" e um prêmio em dinheiro de 250 mil doláres.

Cada episódio mostrará o talento vocal das competidoras com apresentação de uma nova performance musical diante de uma plateia ao vivo. Nesta temporada, a estrela global Mel B junta-se aos juízes que retornam: Michelle Visage, produtora, vencedora de três Emmy e jurada do "RuPaul’s Drag Race"; Vanessa Williams, indicada a vários prêmios Emmy e Grammy; e Trixie Mattel, a estrela drag americana.

