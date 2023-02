A- A+

BIG BROTHER BRASIL BBB 23: veja tudo que rolou nesta madrugada após a formação do Paredão A dinâmica de votação aberta gerou uma movimentação geral na casa contra Cristian

Após a formação do paredão do domingo (12), a madrugada na casa do Big Brother Brasil rendeu várias discussões e prestações de conta entre os brothers. A produção realizou a dinâmica de votação aberta.

O alvo de todas as brigas da noite foi o empresário Cristian.

Antes do programa ao vivo, Fred Nicácio e Cristian tiveram uma discussão depois de o médico ter questionado o comportamento do brother de não compartilhar informações estratégicas com o seu grupo.

Na hora da votação, os brothers tiveram que declarar seu voto na frente de todos e Cristian surpreendeu o seu grupo votando em Fred Nicácio, o que gerou mais uma desconfiança entre os aliados do quarto Fundo do Mar.

Após o programa ao vivo, outros desentendimentos envolveram o gaúcho quando os demais participantes decidiram esclarecer as informações que foram compartilhadas sobre o brother.

Sarah Aline, que votou no empresário, contou a Paula que Cristian tinha dito para seu grupo que havia se aproximado das sisters, Paula e Bruna, para recolher informações e que não confiava em Paula.

A biomédica ficou revoltada com a informação e repassou tudo para Bruna.

A polêmica mobilizou toda a casa, o que gerou uma espécie de reunião de condomínio onde os brothers trocaram informações sobre conversas que tiveram com Cristian.

Gustavo revelou para Cara de Sapato que Amanda só tinha ido para o paredão porque Cristian tinha pedido aos seus aliados que votassem nela, assim ele teria uma segunda chance de mostrar sua lealdade e que o brother tinha dito que iria obter informações se aproximando de Bruna e Paula.

Com grupo reunido Cristian foi confrontar Gustavo argumentando que quando eles combinaram de votar na Amanda o cowboy teria concordado e falado que a sister seria"fraca"

A madrugada terminou com vários brothers prometendo jogar verdades na jogo da discórdia que acontece nesta segunda (13)

