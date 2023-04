A- A+

bbb 23 Confira tudo que rolou na Festa da Líder Aline Wirley, a última da dinâmica no BBB 23 Celebração teve inspiração nos anos 2000 e contou até com hits do grupo Rouge

A última Festa do Líder do BBB 23 foi de Aline Wirley, líder da semana, na noite de quarta-feira (5), e contou com elementos marcantes dos anos 2000, como molas de brinquedo, CDs, globos de luz, boinas e óculos coloridos. Inclusive, teve um momento especial para soltar a voz ao som de sucessos do Rouge em um palco com microfone. Aline também ouviu na festa a música que deixou gravada com o marido, Igor Rickli, antes de entrar no BBB e se emocionou.

O look da Líder faz alusão ao figurino usado pela cantora no álbum de estreia do grupo Rouge, do qual a artista fez parte. Além disso, Aline usa uma peruca que remete ao seu cabelo na época.

Durante a festa, Sarah Aline faz elogios à Aline. No banheiro da casa, ela confessa para Ricardo que a cantora foi um dos maiores presentes que ganhou lá dentro. “A Aline, ela canta muito, ela é linda demais, ela é especial demais. Um dos maiores presentes dessa casa para mim, por mais que eu não tenha sido tão próxima, a gente sempre teve uma conexão legal", disse Sarah.

Queridômetro

E claro que tinha que ter um papo sobre jogo! Na sala da casa, Ricardo e Sarah Aline observam o Feed BBB. “O jogador caro, aí”, Ricardo diz ao ver um vídeo de Cezar. “Ele te alugou uma hora”, o biomédico comenta. Sarah Aline confirma, mas diz que a conversa foi legal.

“Ele pediu desculpa de alguma coisa que fez para você? Ele só pede desculpa. Estou mentindo?”, Ricardo indaga, mas Sarah Aline fica em silêncio.

Veja também

CELEBRIDADES Médico de Jeremy Renner posta homenagem ao ator: "Você voltará mais forte e saudável do que antes"