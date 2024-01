A- A+

bbb24 Confirmada no 'BBB 24', Yasmin Brunet chegou a brincar que seria processada se fosse para o programa Modelo e influenciadora é a segunda participante do Camarote a ser anunciada nesta sexta-feira (5)

Segunda participante do Camarote a ser anunciada no Big Day desta sexta-feira (5), Yasmin Brunet chegou a brincar no ano passado, dizendo que 'seria processada' se fosse para o BBB 23.

Respondendo a um seguidor, a modelo e influenciadora gravou um vídeo bem-humorado: "Ainda bem que eu não fui, porque eu falo muito e certeza que ia dar merda. Sou geminiana, e tem tanta coisa pra falar. Eu ia falar e ia dar merda, ia sair processada de lá".

No ano passado, Yasmin já era cotada como um possível nome do Camarote, e até brincou com o diretor do programa após o anúncio dos participantes: "Gente, eu não fui para o BBB. Mas vocês sabem que eu super iria. Inclusive, fica a dica aí, Boninho".

Este ano, seguidores já suspeitavam de sua participação após a modelo utilizar um aplicativo para apagar grande parte de seus posts antigos no X (ex-Twitter). Por descuido, ela acabou deixando que o app publicasse uma mensagem automática no microblog, alertando sobre seu uso para os seguidores — na sequência, ela logo deletou o recado de seu feed.

Outro indício foi um vídeo postado no Instagram no dia 1º de janeiro, no qual Yasmin confessou ter passado o Ano Novo confinada num quarto: "Amei passar meu Ano Novo deitada", escreveu a modelo, que apagou a mensagem minutos depois.

