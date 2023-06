A- A+

SÃO JOÃO Confirmado mais de 200 atrações no São João de Caruaru; confira programação Principal fim de semana da festa conta com forró, sertanejo, brega, repente e jazz em 12 polos

O São João de Caruaru começou no dia 28 de abril, mas está longe de acabar. A cidade, localizada no Agreste pernambucano, a 136 km do Recife, ainda espera mais 12 dias de festa, totalizando 65 dias, e mais de 1200 atração em 25 polos. Neste fim de semana, na data que celebramos o santo que da nome a festividade, serão mais de 200 atrações culturais em 12 polos.

Começando na quinta-feira (22). No Pátio do Forró, apresentam-se, a partir das 20h, a cantora paraibana Walkyria Santos, a dupla Matheus e Kauan e o sertanejo Gusttavo Lima. Para os que preferem forró tradicional, os polos Casa Rosa, Juarez Santiago, Repente, Camarão e o Rildo Hora tem na programação.

A sexta-feira (23) se inicia ainda pela manhã na Casa Rosa. A partir do meio-dia, o Polo Mestre Vitalino, no Alto do Moura, traz os cantores Gilvan Neves, Josildo Sá e Davi Firma. A véspera de São João traz, ainda, uma noite dedicada ao brega recifense no Polo Azulão, com os shows de Sheldon e Michelle Melo. No Pátio do Forró, tem Israel Filho, Toca do Vale e dois estreantes na festa, a dupla Israel e Rodolffo e o cantor Daniel.

Celebrando São João, a cidade se prepara para receber um dos maiores públicos desta edição. O sábado (24) tem encontro de bacamarteiros, mais uma etapa do Festival de Quadrilhas Estilizadas, declamação de poesias e jazz. No Alto do Moura, tocam Sebastian Silva, Renan Cruz e a banda Cheiro de Amor.

No Polo Azulão, noite de homenagens - ao mestre que dá nome ao palco, o cantor Azulão, e aos 80 anos do mestre João do Pife. Além disso, o cantor Valmir Silva também integra a grade de shows. No Parque de Eventos Luiz Lua Gonzaga, mais uma noite em que se espera um grande público. Animam os forrozeiros Benil, Taty Girl e muito forró das antigas, o sertanejo Gustavo Mioto e o pernambucano João Gomes.

Domingo (25) tem as cantoras Renilda Cardoso e Nádia Maia e Felipão e Forró Moral no Alto do Moura. Na estação ferroviária, tem Festival de Repentistas, além de Seu Luiz e os Comparsas e Helton Lima dentre as atrações do Polo Camarão. O Polo Azulão traz uma noite pernambucana com Valdinho Paes, o projeto Jacinto é Festa, celebrando os 90 anos de Jacinto Silva, além dos cantores Martins e Almério. Terminando o fim de semana, no Pátio tem forró e música sertaneja com Brasas do Forró, os cantores Eduardo Costa e Leonardo e a boiadeira Ana Castela, “ídola” teen.

Até o dia 1º de julho, Caruaru recebe, ainda, Wesley Safadão, Mano Walter, Edu e Maraial, Mastruz com Leite, Joelma, Mariana Aydar e Marcelo Jeneci. Os shows podem ser acompanhados através do YouTube, e a programação completa pode ser conferida no site e no Instagram @saojoaocaruaru.oficial .



