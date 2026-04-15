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AGENDA CULTURAL Livro sobre relações entre holandeses e portugueses é lançado nesta quinta (16) com acesso gratuito Lançamento de "Do conflito e do convívio: as ocupações holandesas no Brasil e em Angola sob a perspectiva lusa" ocorre na Academia Pernambucana de Letras

“Do conflito e do convívio: as ocupações holandesas no Brasil e em Angola sob a perspectiva lusa (1624–1680)” revela a vida cotidiana durante a ocupação dos flamengos no Brasil e em Angola, no século 17. O lançamento ocorre na quinta-feira (16), a partir das 19h30, na Academia Pernambucana de Letras (APL), no bairro das Graças.

No novo título da Cepe Editor, o historiador Gabriel Ferreira Gurian se apoiou em extensa documentação sobre como os portugueses percebiam os holandeses, mostrando assim a existência de relações de trocas, diplomacia e amizade entre prováveis inimigos. Essa perspectiva é o diferencial em relação à bibliografia já existente sobre o período.

Entre as 432 páginas, pode-se observar duas partes durante a permanência dos flamengos no Nordeste brasileiro, de 1624 a 1654, e no país africano, de 1641 a 1648. Na primeira parte do livro o autor explora os panoramas materiais do conflito.

Já na segunda metade o autor se aprofunda nas relações, coexistência e a amizade entre luso-brasileiros e neerlandeses e entre angolanos e neerlandeses.

“Gabriel Gurian fez um caminho majoritariamente descartado pelos historiadores”, conta Bruno Miranda no prefácio, professor do curso de História na Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE).

“Ele foi além e ampliou os espaços nos quais se desenrolavam essas relações, trazendo Angola para o debate, que também foi palco das disputas imperiais - e atlânticas - entre portugueses e neerlandeses”, concluiu.



A pesquisa

Para narrar essa história, Gabriel Ferreira Gurian fez pesquisas em textos diversos. O escritor cita, entre outros, “documentação administrativa, correspondência de agentes de governo, missivas de religiosos, cartas ânuas jesuíticas, manifestos e panfletos circulados pelas populações coloniais, grandes narrativas sobre a guerra no Brasil e na África Ocidental... Uma miscelânea bem representativa da produção escrita pelos portugueses na Época Moderna.”

As relações de amizade com os neerlandeses se estabeleceram em função da vida em cada localidade. “As organizações cotidianas diferentes favoreciam ou impediam mais esses contatos, colaborações e até o estabelecimento de vínculos afetivos e a celebração de matrimônios”, declara o historiador.

Ele centrou a pesquisa em “textos lusófonos, a partir de uma indagação sobre a percepção dos portugueses e luso-brasileiros, sobretudo aqueles radicados no além-mar, sobre os tais ‘hereges’ setentrionais, que assediaram Bahia, Pernambuco e Angola.”

Sobre o autor

Nascido e residente em Batatais, no interior de São Paulo, Gabriel Ferreira Gurian é doutor em História pela Universidade Estadual Paulista (Unesp/Campus de Franca). Pós-doutorando no Departamento de História da Universidade de São Paulo (USP), associate fellow da Royal Historical Society (RHS), pesquisador dos grupos Meio Ambiente, Saúde e Alimentação na História (Mesa) e Leviatã e o Cativeiro, além de membro do coletivo Comer História.

Gabriel Ferreira Gurian fez pesquisas em textos e documentações diversas | Foto: Ricardo Cefali/ Divulgação

É autor, entre outros estudos, de Bebidas e bebedores no Brasil Holandês (1624-1654), e editor, com Ana Carolina Viotti, do Tratado sobre medicina que fez o Doutor Zacuto para seu filho levar consigo quando se foi para o Brasil.

O livro Do conflito e do convívio: as ocupações holandesas no Brasil e em Angola sob a perspectiva lusa (1624–1680) é fruto da tese de doutorado de Gabriel Gurian, orientada pelo professor Jean Marcel Carvalho França. Ele fez a defesa do trabalho em julho de 2022, no Programa de Pós-Graduação em História da Unesp, na cidade de Franca (SP).



SERVIÇO

Lançamento do livro "Do conflito e do convívio: as ocupações holandesas no Brasil e em Angola sob a perspectiva lusa (1624–1680)"

Quando: quinta-feira (16) às 19h30

Onde: Academia Pernambucana de Letras - Avenida Rui Barbosa, 1596, Graças

Preço: R$ 75,00 (impresso)

Evento aberto ao público

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