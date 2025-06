A- A+

FAMOSOS Conflito entre mãe de Marília Mendonça e Murilo Huff seria de longa data e ainda envolveria herança Entenda o que aconteceu com Dona Ruth e o ex-namorado da cantora, com quem ela teve um filho, hoje com 5 anos

A mãe de Marília Mendonça, conhecida como Dona Ruth, e Murilo Huff, ex-namorado da cantora, estão em meio a um conflito familiar que envolve uma busca por “verdades”, como o próprio cantor descreveu. Ele — que viveu um romance com a Rainha da Sofrência entre 2017 e 2021 — agora recorre à Justiça para solicitar a guarda unilateral do filho Léo Mendonça Huff, de 5 anos, fruto da relação com a sertaneja. Mas esse desentendimento já se arrastaria há bastante tempo.

A fissura na relação entre ex-sogra e ex-genro já estaria aberta até mesmo quando Marília e Murilo eram um casal. Pouco tempo depois do acidente aéreo que vitimou Marília, em 2021, o sertanejo Bruno, da dupla com Marrone, comentou os bastidores do fim do relacionamento em um show — vídeo que viralizou nas redes sociais.

“Amava tanto a mãe dela e ama ainda, porque acredito na vida após a morte. Ela fazia tudo pela mãe. Inclusive, ela falou particular no meu ouvido por que largou o menino: porque ele estava enfrentando a mãe. ‘Não a minha mãe, não. Ninguém enfrenta, e ninguém vai tomar o lugar dela’. E é impressionante isso, né, gente? Eu fiquei com isso na cabeça, no meu coração”, afirmou Bruno na ocasião.





Hoje, o tal conflito se concentra pela guarda do menino de 5 anos, que é compartilhada com a avó, que tem cuidado de Léo desde a morte da filha. Como o garoto ainda é menor de idade, mesmo sendo o titular da herança, a administração do dinheiro fica a cargo de quem tem a tutela de bens do menino, que está com a mãe de Marília. Ele poderá tomar posse dos valores quando completar 18 anos.

O Bruno foi tão atacado nessa época quando se referiu a esse desabafo da Marília sobre o Murilo. Olha hoje ele mostrando as garras!



pic.twitter.com/RLVc0X0eTm — Boteco HeJ (@botecodohej) June 24, 2025

Um pronunciamento de Dona Ruth deu mais fôlego as suspeitas de que a disputa pela guarda de Léo também tem fundamentos financeiros. Em sua defesa, assim que saíram as primeiras notícias sobre o processo da guarda, Murilo disse que o mais confortável seria ficar calado, mas não poderia diante de tudo que descobriu nos últimos meses: “Eu nunca pediria a guarda unilateral sem motivos. Infelizmente não posso expor todas as provas e fotos que eu tenho, pois está em segredo de Justiça. Mas a verdade prevalecerá”.

A matriarca logo se defendeu e falou sobre o patrimônio do neto:

“Quanto ao patrimônio do Léo, podem ter certeza de que este está sendo muito bem protegido, inclusive submetido a prestação de contas na ação de inventário do patrimônio que a minha filha deixou e que está até hoje em andamento”, publicou nas redes sociais.

Até 2023, o inventário dos bens e das obras da cantora ainda não haviam sido concluídos, segundo a própria Dona Ruth disse numa entrevista. Segundo uma fonte ouvida pela Extra, o inventário segue sem conclusão.

O advogado Robson Cunha, que representa Ruth no processo judicial da guarda, esclareceu que não pode realizar nenhuma exposição detalhada acerca do processo que tramita na Justiça, para não ferir a privacidade da criança. “Reforçamos ainda que a única preocupação da Dona Ruth será sempre a preservação do bem-estar emocional, psicológico e físico do Léo, razão pela qual não irá fazer nenhuma exposição desse caso nesse momento”, justificou, por meio de comunicado à imprensa.

A defesa rememorou traumas relacionados à morte enfrentados pela criança: “Lembrem-se que o Léo, apesar da pouca idade, já passou por muitos sofrimentos e gostaríamos de poupá-lo de mais esse momento difícil. Portanto, solicitamos a todos a responsabilidade e sensibilidade ao tratar do tema, evitando qualquer exposição indevida do Léo”.

Veja também