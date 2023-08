A- A+

MÚSICA Confluências Sonoras: Isaar, Juliano Holanda e Lucas Torres dividem palco com a cantoria mineira Projeto, que realiza segunda edição neste mês de agosto, foi criado com o intuito de estreitar laços musicais entre Pernambuco e Minas Gerais

Entre o "Oxe" pernambucano e o "Uai" mineiro, o que predomina é a diversidade da música brasileira que neste mês de agosto ganha reforço em mais uma edição do projeto "Confluências Sonoras" - marcado para os próximos dias 17 e 18, 23 e 25 de agosto em espaços dos dois estados.

Com Juliano Holanda, Isaar e Lucas Torres do lado da "Terra dos Altos Coqueiros" e Davi Fonseca, Juliana Floriano e Luíza Brina representando as Minas Gerais, o projeto - pensado para estreitar laços musicais entres as duas terras - vai culminar em ações que incluem jam session, roda de conversa e shows.



O start da segunda edição será na Casa Estação da Luz, em Olinda, às 19h da quinta-feira, 17 de agosto. Por lá uma roda de conversa e uma jam session "ocupam" o espaço.



Já no dia seguinte, 18 de agosto, é a vez do Confluências Sonoras - realizado com fomento da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte, com apoio da UNIBH - acontecer no Terra Café Bar, às 20h.





O Projeto

Um processo de imersão em que os artistas se encontram em meio a residências de uma semana em cada cidade, resultando em trocas de experiências e compartilhamento de repertórios e referências. Essa é a ideia do Confluências Sonoras - que teve sua primeira edição realizada remotamente durante a pandemia da Covid-19, nos anos de 2020/2021.



Com curadoria de produtoras mineiras e pernambucanas - estas representadas por Mery Lemos e Renata Gamelo - o projeto, aberto ao público, vai contar nos shows de encerramento em cada cidade, com participações dos artistas que integraram a primeira edição. São eles: Almério (PE) e Júlia Branco e Sérgio Pererê (MG).

Na capital mineira as atividades desta segunda edição acontecem de 21 a 25 de agosto de 2023, com a Jam Session + Roda de Conversa na Casa Outono (Rua Outono, 571, Carmo, Belo Horizonte-MG), na quarta-feira dia 23.

E a apresentação do show de encerramento em terras mineiras será no Teatro Sesi Minas (Rua Padre Marinho, 60, Santa Efigênia, Belo Horizonte-MG), na sexta-feira, 25.

Serviço

Segunda Edição do Confluências Sonoras



Quando: dias 17, 18, 23 e 25 de agosto

Onde: Pernambuco (Casa Estação da Luz // Acesso gratuito e Terra Café // A partir de R$ 10 no Sympla) e em Minas Gerais (Casa Outono // Acesso gratuito e Teatro Sesi Minas // A partir de R$ 10 no Sympla)

Informações: @confluênciassonoras

