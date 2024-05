A- A+

MADONNA NO BRASIL Confundida com Madonna, Monique Alfradique já se fantasiou como a cantora em quadro de Luciano Huck Atriz competiu por um carro em quadro do 'Lata velha'

Gravando no Forte de Copacabana nesta terça-feira (30), Monique Alfradique acabou confundindo alguns fãs de Madonna e jornalistas presentes no bairro que abriga a rainha do pop. Isso porque alguns pensaram que era a cantora que visitava o espaço. A atriz, inclusive, se divertiu ao comentar a situação em seus Stories.

"Cheguei para filmar aqui, na diária, de manhã, e recebo algumas notícias dizendo que o Madonna estava no Forte Copacabana. Eu falei, como assim o Madonna estava no Forte Copacabana ontem? E eu não falei com ela? Eu tava gravando lá. Quando eu vejo a matéria, quem era a Madonna? Eu, a Madona de Niterói", contou a atriz.

E a relação entre Monique e Madonna não é nova. Em 2013, a "Madonna de Niterói" se vestiu como a cantora para recriar o clipe de "Material girl" no quadro "As melhores provas do Lata Velha de todos os tempos", em que competiu por um carro no Caldeirão do Huck.

No quadro, a atriz refez a prova do Lata Velha de Silvânia Pink, que teve seu escort reformado pelo programa. Empolgada e comprometida, Monique chegou até mesmo a beijar um dos dançarinos durante a apresentação.

Veja também

MADONNA Fernanda Young, grande fã de Madonna, faria aniversário neste 1º de maio