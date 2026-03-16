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oscar 2026 Confusão após o Oscar: atriz de "Uma Batalha Após a Outra" discute com segurança; vídeo Cantora afirma ter sido empurrada enquanto tentava chegar para foto com elenco de filme premiado

A cantora e atriz Teyana Taylor se envolveu em uma discussão com um segurança logo após o fim da cerimônia do Oscar, neste domingo. Segundo o site TMZ, o desentendimento começou quando ela tentou retornar ao palco para participar da foto oficial de Melhor Filme com colegas de elenco.

De acordo com fontes ouvidas pelo portal, o incidente ocorreu segundos após o encerramento da transmissão no Dolby Theatre, em Los Angeles. Taylor tentava subir novamente ao palco ao lado de Pam Abdi, co-presidente da Warner Bros., para se juntar ao elenco do filme One Battle After Another, quando um segurança teria impedido a passagem.

Um vídeo gravado dentro do teatro mostra Taylor confrontando o segurança. Nas imagens, é possível ouvi-la dizendo que ele não deveria encostar em uma mulher e classificando a atitude como “muito grosseira”. Em determinado momento, ela afirma para pessoas próximas: “Ele literalmente me empurrou”.

Veja o momento:

Teyana Taylor just blew up and got in a massive fight at the Oscars after “a man touched her” pic.twitter.com/DTyhdnc4rf — Matt Wallace (@MattWallace888) March 16, 2026



Ainda segundo o TMZ, o funcionário usou o próprio corpo para bloquear o acesso à escada e teria tocado na artista ao tentar contê-la fisicamente e afastá-la da área do palco.





Fontes ouvidas pelo site afirmam que o clima ficou tenso rapidamente, já que o segurança continuou tentando controlar o acesso ao palco. Durante a discussão, ele teria pedido que Taylor se desculpasse.

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