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Confusão após o Oscar: atriz de "Uma Batalha Após a Outra" discute com segurança; vídeo

Cantora afirma ter sido empurrada enquanto tentava chegar para foto com elenco de filme premiado

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Teyana Taylor acusa segurança de empurrá-la após final do OscarTeyana Taylor acusa segurança de empurrá-la após final do Oscar - Foto: Reprodução/X

A cantora e atriz Teyana Taylor se envolveu em uma discussão com um segurança logo após o fim da cerimônia do Oscar, neste domingo. Segundo o site TMZ, o desentendimento começou quando ela tentou retornar ao palco para participar da foto oficial de Melhor Filme com colegas de elenco.

De acordo com fontes ouvidas pelo portal, o incidente ocorreu segundos após o encerramento da transmissão no Dolby Theatre, em Los Angeles. Taylor tentava subir novamente ao palco ao lado de Pam Abdi, co-presidente da Warner Bros., para se juntar ao elenco do filme One Battle After Another, quando um segurança teria impedido a passagem.

Um vídeo gravado dentro do teatro mostra Taylor confrontando o segurança. Nas imagens, é possível ouvi-la dizendo que ele não deveria encostar em uma mulher e classificando a atitude como “muito grosseira”. Em determinado momento, ela afirma para pessoas próximas: “Ele literalmente me empurrou”.

Veja o momento:


Ainda segundo o TMZ, o funcionário usou o próprio corpo para bloquear o acesso à escada e teria tocado na artista ao tentar contê-la fisicamente e afastá-la da área do palco.

 

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Fontes ouvidas pelo site afirmam que o clima ficou tenso rapidamente, já que o segurança continuou tentando controlar o acesso ao palco. Durante a discussão, ele teria pedido que Taylor se desculpasse.

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