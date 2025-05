Confusão entre carros e fãs marca chegada ao show de Lady Gaga em Copacabana

A- A+

A chegada de fãs para o show gratuito de Lady Gaga em Copacabana neste sábado (3) tem sido marcada por confusão no trânsito e estresse tanto para pedestres quanto para motoristas.



Na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, agentes de trânsito abrem e fecham a via a todo momento, o que tem provocado um vaivém desordenado de veículos e gerado transtornos para quem tenta acessar os pontos de entrada do evento.

Na Rua Duvivier, um dos principais acessos à praia, próximo ao Copacabana Palace, o congestionamento é constante. O ponto de revista montado ali se transformou em um gargalo. Com a grande circulação de carros e a tentativa de controle manual dos guardas, muitos veículos avançam o sinal fechado, buzinam para o público e atravessam o fluxo de pedestres com pressa, criando momentos de tensão.

— Está virando um caos — reclamou a estudante Gabriela Farias, de 24 anos, que tentou chegar ao ponto de revista e levou mais de 30 minutos. — A polícia só está deixando entrar de um em um. Os guardas mandam fechar e abrir o trânsito, mas não tem ordem. Isso vai gerando confusão porque as pessoas querem entrar para ver o show

Do lado dos motoristas, também há insatisfação com a falta de organização e a sinalização improvisada. Muitos alegam não saber se podem seguir por determinadas vias.



— A gente fica no meio de um monte de gente, sem saber se pode passar ou não — disse o motorista de aplicativo Cláudio Menezes, de 42 anos. — Os guardas mandam parar, depois mandam ir. Já buzinei porque quase bati numa pessoa que atravessou na frente do carro. Está perigoso e desorganizado.

O alvoroço ficou ainda mais intenso com a chegada de Pabllo Vittar ao palco, onde a cantora se apresentou como DJ. A participação surpresa agitou quem já estava na areia, mas aumentou a ansiedade e a tensão dos que ainda aguardavam do lado de fora tentando acessar a orla.

A expectativa é de mais de um milhão de pessoas na praia para assistir à apresentação de Lady Gaga, marcada para começar por volta das 21h. Até lá, o fluxo de público deve se intensificar, e a recomendação das autoridades continua sendo o uso de transporte público e a chegada com antecedência.

O show da Lady Gaga ainda nem começou e a praia de Copacabana está completamente lotada. Os bolsominions tentaram fazer o mesmo, levando até "as tias da igreja" dentro de vans, mas a grande verdade é que O BRASIL NÃO É CONSERVADOR! Grande dia!pic.twitter.com/ARvcYLMQnA — Vinicios Betiol (@vinicios_betiol) May 3, 2025

