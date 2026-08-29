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SAÚDE Congelamento de óvulos: além de Maju Coutinho, veja famosas que já revelaram ter feito procedimento A jornalista e apresentadora do Fantástico, Maju Coutinho, compartilhou por meio de suas redes sociais que está grávida

A jornalista e apresentadora do Fantástico, Maju Coutinho, compartilhou por meio de suas redes sociais que está gravida. “Mãe de primeira viagem e pai de terceira viagem embarcando no show da vida particular”, escreveu nas redes sociais.

Ela fez o anúncio nas redes sociais ao lado do marido, Agostinho Paulo Moura, 61, e revelou que o herdeiro se chamará Malik. Em entrevista ao programa Saia Justa a apresentadora disse que tentava separar desejo pessoal de cobrança social: "O mais difícil é separar o que é genuinamente uma vontade e o que é pressão de uma cultura que diz que eu tenho que ser mãe?".

E que fez o processo de congelamento de óvulos. "Eu congelei óvulos. Mas a sociedade não está preparada. Às vezes você tem que tomar a injeção no trabalho. E ninguém sabe. E você pensa: 'eu vou falar, o chefe vai pensar que eu vou querer engravidar. Agora que eu já estou ascendendo na carreira’”, afirmou.

Recentemente, o tema deixou de ser restrito apenas em consultórios e passou a aparecer com frequência nas redes sociais. É cada vez maior o número de mulheres, e muitas delas artistas, que falam sobre o tema abertamente. A ex-BBB Isabelle Nogueira é um dos nomes mais recentes a falar publicamente sobre o processo.

Aos 33 anos, a ex-BBB iniciou o processo de congelamento de óvulos após descobrir que possui uma reserva ovariana abaixo do esperado para a sua idade. Em entrevista ao gshow, a apresentadora conta que o resultado dos exames trouxe preocupação e transformou um plano para o futuro em uma questão urgente.

"Acredito que deixou de ser apenas uma possibilidade e se tornou uma decisão quando me deparei com a urgência da minha baixa reserva de óvulos. Fiquei preocupada quando fiz os exames e vi que meu hormônio anti-mülleriano deu abaixo de 1, um número que já requer atenção", explica.





O hormônio anti-mülleriano, conhecido pela sigla AMH, é um dos marcadores utilizados para estimar a reserva ovariana e a possível resposta dos ovários à estimulação com medicamentos. A ex-BBB esperava ter 15 óvulos para o procedimento.

A atriz Mariana Ximenes também contou que decidiu congelar seus óvulos aos 35 anos.

“Sempre quis ser mãe, tenho uma vontade louca. Mas tenho vontade de alcançar isso através de um pacto de amor, o que não foi possível até agora. Tenho 43 anos e ainda não aconteceu. Mas tive esse recurso de tecnologia que me deu muita tranquilidade”, revelou a atriz durante uma mesa de conversas na 10ª edição do Power Trip Summit.

Em 2024, a cantora e ex-bbb Juliette, disse que fez o procedimento. Em suas redes sociais, ela mostrou que tomou cerca de três injeções de hormônios diferentes por dia, entre elas, Elonva, utilizado como estímulo ovariano em tratamentos de infertilidade, e Orgalutran e Gonal. Segundo ela, a decisão veio a partir da vontade de ter liberdade com o desejo de ser mãe. "Não sei se eu já comentei com vocês que eu vou começar o processo de congelamento de óvulos, porque a gata já está com 34 anos e eu quero ter liberdade", explicou.

No mesmo ano, durante o Carnaval, a atriz Carla Diaz afirmou que recusou o convite para ser madrinha de bateria de uma escola de samba de São Paulo justamente para fazer o congelamento de óvulos. "Como demanda tempo [para realizar o procedimento], acabei não desfilando", ela explicou, em relato publicado nas redes sociais.

"Tem um sonho, em especial, que eu ainda não realizei e quero muito", discorreu ela, num vídeo publicado por meio do Instagram. "E é sobre ele que eu quero falar. Um dos meus desejos é ser mãe. É um sonho meu. Não sei quando e como será, mas, em busca de realizar esse desejo, eu realizei o processo de congelamento de óvulos. E descobri um mundo nesse contato com especialistas da área", acrescentou.

A cantora Paula Fernandes congelou os óvulos durante a pandemia de Covid-19 e disse que realizou o procedimento para não se arrepender no futuro. “Acho que a cada dia que passa as mulheres estão demorando mais para serem mães, para se dedicarem as outras atividades. Tenho muito show para fazer, então acho que está bom do jeito que está por enquanto", comentou.

A cantora Ana Carolina e as influenciadoras digitais Mariana Goldfarb e Gabriela Pugliesi, bem como a atriz Paolla Oliveira também já fizeram o procedimento.

Congelamento de óvulos

O congelamento de óvulos é uma estratégia de preservação da fertilidade para mulheres que decidiram adiar a gestação seja por motivos pessoais, emocionais, financeiros ou profissionais. A idade é um fator preponderante quando o assunto é fertilidade.

A queda na fertilidade feminina começa após os 30 anos e fica mais acentuada após os 35 anos. Isso acontece porque a mulher já nasce com todo o estoque de óvulos que será utilizado durante toda a vida reprodutiva. Por isso, o ideal é que o procedimento seja realizado o mais cedo possível, de preferência, até os 35 anos. Isso aumenta as taxas de sucesso de uma futura gravidez.

Como é feito o procedimento?

Todo o processo leva aproximadamente três semanas. Os estágios iniciais são semelhantes aos do processo de fertilização in vitro, incluindo: uma a duas semanas de pílulas anticoncepcionais para desativar temporariamente os hormônios naturais; 9 a 10 dias de injeções de hormônio para estimular os ovários e amadurecer vários óvulos.

Depois que os óvulos amadurecem adequadamente, eles são removidos com uma agulha colocada na vagina sob orientação de ultrassom. Este procedimento é feito sob sedação intravenosa e não é doloroso. Os óvulos são congelados imediatamente em um processo chamado criopreservação, em uma temperatura de -196ºC.

Quando a paciente está pronta para tentar a gravidez, o que pode acontecer vários anos depois, os óvulos são descongelados e é feito o procedimento de fertilização in vitro. Esse óvulo é fertilizado com um único espermatozoide e o embrião é transferido para o útero.

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