A- A+

patrimônio cultural Congo do ES e Quilombo Frechal (MA) tornam-se patrimônios culturais Expressões retratam tradições das populações negras e indígenas

As bandas de Congo do Espírito Santo e o Quilombo Frechal são os mais novos bens do Patrimônio Cultural do país.

O reconhecimento foi feito pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), durante reunião do Conselho Consultivo do órgão nesta terça-feira (24).

Com o reconhecimento, o Quilombo Frechal, em Mirinzal (MA), foi declarado tombado e o Congo do Espírito Santo teve sua inscrição no Livro das Formas de Expressão do Patrimônio Cultural Imaterial aprovada.

Quilombo Frechal

Considerado como um dos mais antigos e importantes territórios quilombolas do Maranhão, o Quilombo Frechal representa um importante marco da resistência da população negra, da luta pela liberdade e da preservação da identidade e dos modos de vida tradicionais.

Localizado em Mirinzal, distante a 424 quilômetros da capital, São Luís, o território quilombola é constituído por três comunidades: Frechal, Rumo e Deserto.

Em razão da luta pelo reconhecimento do território, foi criada em 20 de maio de 1992 a Reserva Extrativista Quilombo do Frechal.

A finalidade foi a de proteger os meios de vida e a cultura das populações tradicionais, além de assegurar o uso sustentável dos recursos naturais.

Em 2025, o Iphan deu início às atividades de instrução para o tombamento constitucional do quilombo.

Durante o processo, foram realizadas consultas às comunidades, identificação de referências culturais e levantamento de sítios arqueológicos.

Entre as referências históricas e culturais do território estão o antigo casarão colonial, as ruínas de engenhos de cana-de-açúcar, vestígios arqueológicos e espaços associados à memória dos antepassados.

Com a formalização do processo, o Quilombo Frechal teve sua inscrição formalizada no Livro do Tombo de Documentos e Sítios Detentores de Reminiscências Históricas de Antigos Quilombos.

Para Lilian Lima Medes, representante do quilombo, os territórios quilombolas não devem ser compreendidos como um espaço isolado, mas como parte integrante da história do Brasil.

"Nós não somos gueto, nossa terra não é medo, a nossa terra faz parte da construção do país", destacou.

Segundo o Iphan, 20 outras comunidades quilombolas pelo Brasil estão em processo para serem declaradas patrimônio cultural.

Congo do Espírito Santo

Manifestação cultural ligada à religiosidade popular, à ancestralidade africana e às heranças culturais indígenas, o Congo do Espírito Santo (foto em destaque) reúne música, dança, cantos e cortejos, geralmente acompanhados por diferentes instrumentos de percussão.

A manifestação está fortemente associada à devoção a São Benedito e outros santos. Seus grupos, conhecidos como bandas de Congo, participam de festas religiosas, procissões e celebrações comunitárias, transmitindo saberes, memórias e tradições entre gerações.

Integrados por homens e mulheres de diferentes idades, as bandas se organizam em torno de funções como mestre, capitão, rainha, músicos, cantadores e dançarinas.

Cada grupo possui características próprias, com repertórios de toadas, formas de organização, vestimentas e práticas rituais que refletem a história e a identidade de suas comunidades.

O Congo já havia sido reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial do Espírito Santo em 2014, tendo sido oficializado em 2015.

Já o pedido de reconhecimento do Congo como patrimônio cultural imaterial do Brasil ocorreu em junho de 2024, quando representantes de oito associações congueiras solicitaram que a expressão fosse declarada como Patrimônio Cultural do Brasil.

O conselheiro relator Josué da Costa Silva, que fez o parecer favorável ao reconhecimento da expressão, ressaltou que as raízes indígenas e negras do Congo do Espírito Santo representam uma força que atravessa gerações.

“As ancestralidades do Congo não repousam apenas nos vestígios do passado, mas se projetam como força viva e orientadora de futuros possíveis”, destacou.

Veja também