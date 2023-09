A- A+

THE TOWN Conheça a dançarina pernambucana que dançou brega funk em show de Ludmilla no The Town Juliane Belo chamou a atenção nas redes sociais por sua performance na apresentação da cnatora fluminense

O show da cantora Ludmilla no The Town, na última quinta-feira (7), é um dos assuntos mais comentados das redes sociais. Um dos destaques da apresentação foi a participação da dançarina pernambucana Juliane Belo, que representou o brega funk no palco do festival, no autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Com direito a bateção de cabelo, espacate e muito rebolado, a performance da bailarina logo chamou a atenção do público na internet. “Ela parece de mola”, escreveu um usuário da rede social X (o antigo Twitter). “Completamente sem osso”, brincou outra.

Natural de Recife, Juliane está há pouco mais de um mês no balé de Ludmilla. Antes disso, ela dançou para os artistas locais MC Kevin e VT Kebradeira. Neste ano, a bailarina venceu o concurso Brega Awards, na categoria Melhor Dançarina.



Em sua página no Instagram, que acumula mais de 480 mil seguidores, a pernambucana já vinha mostrando a preparação para o show e, após a apresentação, falou sobre a experiência.

“Eu não tinha essa noção de que eu iria levar o brega funk - que eu dançava na rua de casa, na rua, na brita, na lama - para o mundo. Eu dancei a minha história, dancei o que eu sabia fazer”, celebrou, emocionada.

