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Casamento Conheça a fazenda com salão de 1.000 m² onde Ana Hickmann e Edu Guedes vão se casar Cerimônia de casamento dos apresentadores será realizada ao ar livre em propriedade de 1840 que passou por reformas recentes

Está chegando a hora de Ana Hickmann e Edu Guedes dizerem “sim” um ao outro, no próximo sábado (12). O casal de apresentadores escolheram a própria fazenda para celebrar o casamento e vêm dando os últimos toques e retoques para receber os convidados no espaço.

Localizada em Araras, interior de São Paulo, a propriedade tem como sede uma mansão histórica e áreas cercadas pela natureza.

O cenário conta ainda com um lago artificial com deck de madeira, salão de festas, ateliê, horta e uma vila destinada aos moradores do local.

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Ao longo dos últimos meses, a fazenda passou por uma grande reforma, quando passou a contar com uma decoração mais atual em seus ambientes. O casarão principal, segundo o casal, foi erguido por volta da década de 1840 e ainda preserva características da arquitetura original.

Para a casa, Edu levou móveis que pertenciam à sua família, incluindo uma mesa e luminárias antigas. As peças foram restauradas e ganharam uma nova função na decoração do imóvel.

Do lado de fora da mansão, a fazenda também tem passado por uma transformação paisagística. O projeto inclui o novo lago artificial, acompanhado por um deck de madeira, além de amplas áreas de grama e jardins.

A propriedade também conta com piscina, um riacho e uma figueira centenária.

A estrutura foi pensada para atender à rotina da família, além de receber eventos em um salão de festas de 1.000 m² — que, inclusive, receberá a festa do casal após a cerimônia.

A fazenda ainda possui um estábulo, frequentado por Ana para cuidar dos cavalos.

O casamento de Ana Hickmann e Edu Guedes está marcado para o próximo sábado (12).

Aliás, o local da cerimônia, como a apresentadora mesma já contou, será aos pés da figueira centenária, cuja copa ocupa cerca de 300 m² e servirá de cenário para um altar ao ar livre.

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