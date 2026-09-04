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FAMOSOS Conheça a fazenda da atriz Fernanda Rodrigues, que foi de lugar abandonado a produtora de café Artista e o marido transformaram a antiga propriedade de café em Paty do Alferes, no Rio de Janeiro, em lugar de preservação e lazer

Fernanda Rodrigues encontrou um refúgio em meio às montanhas no distrito de Paty do Alferes, no interior do Rio — lugar que se tornou também o seu novo negócio.



Ao lado do marido, Raoni Carneiro, a atriz de novelas como “A viagem” (1994) e “O outro lado do paraíso” (2017) é uma das proprietárias da Fazenda Nosso Vilarejo, uma antiga propriedade de café que passou por grande transformação nos últimos anos. Hoje, o espaço tem, além de plantações, preservação ambiental e opções de lazer para a família.

Com quase 200 hectares, a fazenda tem nos cafezais um de seus principais atrativos. Cerca de 40 hectares são destinados ao cultivo, desenvolvido a partir de práticas agroecológicas e sem uso de agrotóxicos. A recuperação da área incluiu ainda o plantio de mais de 120 mil árvores e ações voltadas à proteção das nascentes e à recomposição da vegetação.





Fazenda da atriz Fernanda Rodrigues foi de lugar abandonado a produtora de café — Foto: Reprodução/Instagram

A propriedade também preserva construções que ganharam novas funções após a reforma. A antiga escolinha, por exemplo, foi transformada em uma cafraria, espaço dedicado ao preparo e à degustação da bebida produzida no local. A proposta é aproximar visitantes de todas as etapas do café, da plantação à xícara.





“Era uma fazenda desativada de café. Começamos como lazer. Mas esse cafezal poderia ser legal de investir. É um universo lindo, tanto do café, como da agrofloresta. Depois de dois anos agroflorestando, as crianças tendo a oportunidade de ver tudo crescer, começamos a investir. Foram mais de 120 mil árvores plantadas. É um café sem agrotóxico. É lindo. É nosso propósito de vida”, contou Fernanda em uma conversa com Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme.

Fazenda da atriz Fernanda Rodrigues foi de lugar abandonado a produtora de café — Foto: Reprodução/Instagram

Fernanda costuma passar temporadas no local com a família, aproveitando os fins de semana e datas especiais em meio à natureza. A propriedade também conta com cavalos e criação de gado. Além disso, há um lago e uma pequena capela no local.

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