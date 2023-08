A- A+

Celebridades Conheça a fazenda onde Maíra Cardi e Tiago Nigro se casaram em segredo, em São Paulo Propriedade remonta ao período do Ciclo do Café e fica na região de Itatiba

Maíra Cardi e Tiago Nigro se casaram às escondidas, longe dos holofotes, nesta terça-feira (29), numa cerimônia íntima para cerca de 80 convidados. O local escolhido foi um refúgio no interior de São Paulo: a Fazenda Vila Rica, localizada na região de Itatiba, a 70 km da capital paulista.

A propriedade, que remonta ao período do Ciclo do Café, tem um casarão sede construído em 1860, rodeado de antigos terreiros para a secagem dos grãos de café, capela colonial e piscina. Houve uma grande restauração da fazenda na década de 1940. O interior da casa é ornado com mobiliário dos séculos XVIII e XIX — há lustres franceses, quadros vitorianos, um arcaz em jacarandá e cadeiras entalhadas, entre outras peças de época.

Em termos de hospedagem, a Fazenda Vila Rica tem 12 suítes que acomodam até 32 pessoas. Caso Maíra e Tiago tenham passado a noite de núpcias no local, é provável que eles tenham ficado na Suíte Imperial, a melhor acomodação do casarão. Entre os móveis coloniais que decoram o espaço, chama atenção a banheira dourada que fica a disposição dos hóspedes na suíte.

