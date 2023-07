Conheça a fazenda Talismã, onde Leonardo comemorou 60 anos

A- A+

O sertanejo Leonardo escolheu a Talismã, sua maior fazenda, para comemorar o aniversário de 60 anos ao lado da família, na última terça-feira. Nos stories da nora, a influenciadora Virgínia Fonseca, é possível ver a esposa do cantor a mulher do cantor, Poliana Rocha, e os filhos (Zé Felipe, marido de Virgínia; João Guilherme; Pedro Leonardo; Jéssica Beatriz; Matheus; e Monyque Isabella) e netos dele nas dependências da propriedade.

Localizada em Jussara, a cerca de 220km de Goiânia, em Goiás, a fazenda tem cerca de mil hectares e por lá estão criações de gado e cavalo de Leonardo. Para a família e amigos, existe uma vasta estrutura de lazer, com quadras de vôlei e um lago que circunda a casa principal da família, onde é possível, inclusive, andar de jet-ski.

Na beira do lago, há piscina, quiosque e deque que dá acesso aos quartos da casa, todos com vista para o lago. A casa principal tem uma cozinha aberta, com direito a área para churrasco. Não falta também espaço para jogos, com mesa de sinuca.



Leonardo também fez questão de construir uma capela para orações privadas da família. Todos os espaços já foram devidamente mostrado num vídeo do canal de Virgínia no YouTube.

