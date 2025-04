A- A+

Famosos Conheça a filha do cantor Leandro que preferiu medicina à carreira musical do pai e do tio Leonardo Mais discreta que outras pessoas da família, Lyandra Costa não trilhou vida no meio artístico e tem perfil para divulgar detalhes da sua profissão

Lyandra Costa está à espera de mais um neto de Leandro, que fazia dupla sertaneja com Leonardo e morreu há 26 anos durante o tratamento de um câncer no pulmão.

Com 34 semanas de gestação, ela se prepara para dar à luz Isabela. Diferente de grande parte da família, a garota, hoje com 28 anos, não seguiu carreira na música, como o pai e o tio (e outros integrantes do clã Talismã), nem na moda, caminho trilhado pela mãe, Andréa Costa, como modelo.

Um tanto mais discreta, a jovem se especializou, em 2023, como médica dermatologista pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Mas sem esquecer as próprias raízes, como a própria goiana ressalta por meio das redes sociais (só no Instagram ela arrebanha cerca de 670 mil seguidores).

Atualmente, ela atende em Goiânia. É em suas redes, aliás, que ela publica várias informações sobre a dermatologia, destacando que a especialidade médica “vai muito além da estética — ela resgata a autoconfiança, a identidade, a melhor versão de quem somos”.

Sobre a relação que mantém com a família paterna, Lyandra já afirmou que sempre esteve presente em grande parte dos encontros familiares.

Mas que nunca se preocupou em mostrar a vida pelas redes sociais, como o fazem alguns de seus primos que trabalham no meio artístico, como o cantor Zé Felipe e o ator João Guilherme.

“Nem sempre estaremos todos juntos o tempo todo, porque como expliquei: cada um tem sua vida e suas rotinas. No que depender de mim, sempre me esforçarei para estar juntos deles”, afirmou ela uma vez, ao responder a um seguidor que perguntou se ela “não se misturava” com o tio.

“Eu ‘misturo’ sim com meu tio e com a toda a minha família paterna. Afinal, somos família e sempre seremos”, frisou a jovem na ocasião.

Lyandra costuma dizer que pensa todos os dias no pai, por mais que não tenha convivido com ele.

A médica batizou o filho — o pequeno José, seu primeiro filho com o empresário Lucas Santos — em homenagem à figura paterna (Leandro usava um nome artístico e se chamava, a rigor, Luís José Costa, como constava em sua certidão).

Ela costuma fazer homenagens ao pai e já afirmou que guarda consigo algumas roupas de Leandro.

“Fico pensando como seriam nossas vidas com a sua presença física hoje nelas (porque espiritualmente você está presente). Sinto tanto a sua falta... O choro engasga, e os olhos ardem. Este mês sonhei com você de novo, ainda bem, fazia tanto tempo que eu não sonhava contigo. No sonho, eu ficava te chamando: ‘Pai, pai, pai’, como se essa palavra acalentasse meu coração de alguma forma... Enfim, te amarei para sempre”, disse ela em 2020.

