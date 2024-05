Conheça a história da última foto de Pereio, feita por Leo Aversa no Retiro dos Artistas

A- A+

O fotógrafo Leo Aversa publicou na manhã desta segunda-feira (13), em suas redes sociais, o que pode ter sido a última foto de Paulo César Pereio, que morreu na tarde deste domingo (12), aos 83 anos.

Aversa, que também é colunista do GLOBO, fotografou Pereio em dezembro do ano passado, no Retiro dos Artistas.

"Fotografá-lo foi uma das experiências mais radicais como retratista. Qualquer coisa podia acontecer, desde as maiores patadas às gentilezas mais delicadas", escreveu o fotógrafo. "Normalmente eram patadas engraçadíssimas, afinal ele era um adorável rabugento. Era preciso usar toda a experiência de domador de leões e encantador de serpentes para arrancar dele uma imagem. Hoje essa figura de mil histórias e imenso talento se foi. Vai fazer muita falta, jamais existirá ninguém sequer parecido."

Ao GLOBO, Aversa deu mais detalhes sobre aquela tarde em que esteve no Retiro dos Artistas. Segundo fotógrafo, o trato com o ator era tão imprevisível que ele tinha uma espécie de "interlocutor" no local.

"Só esse cara se dava com o Pereio, era um garoto que trabalhava lá desde sempre. Uma vez o Pereio chamou ele de longe, e quando o rapaz chegou lá, ouviu dele: 'Porra, estou aqui há meia hora procurando alguém pra mandar à merda, mas não encontro ninguém' ",se diverte Aversa.

Não era a primeira vez que Leo Aversa fotografava o ator.

— Já fiz algumas vezes. E só dele olhar, você já fica com receio. Mas ao mesmo tempo ele era engraçado, então podia acontecer qualquer coisa. Ele era tipo um tubarão que sente sangue na água. Se ele sentisse que você estava intimidado, aí que você estava perdido mesmo.

Pereio estava em tratamento de doença hepática avançada, em estado grave, e havia dado entrada de madrugada no Hospital Casa São Bernardo, na Barra da Tijuca. O ator foi casado três vezes e teve quatro filhos: Thomaz e João, com a atriz Cissa Guimarães; Lara Velho, com a atriz Neila Tavares; e Gabriel, com Suzana César de Andrade.

