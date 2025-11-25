Conheça a história de 'Tudo por uma segunda chance', primeira novelinha vertical da TV Globo
Novidade com Jade Picon, Débora Ozório e Daniel Rangel estreia nesta terça-feira durante 'Dona de mim'
Nesta teça-feira, durante "Dona de mim", novela da faixa das 19h da TV Globo, começa a primeira novelinha vertical da emissora, no ar nas redes sociais @tvglobo no TikTok, Instagram, Facebook, X, YouTube e também no streaming Globoplay. "Tudo por uma segunda chance", estrelada por Jade Picon, Débora Ozório e Daniel Rangel, tem 50 capítulos e, a cada semana, entram no ar um bloco de dez, cada um com, no máximo, três minutos de duração.
Qual a história de "Tudo por uma segunda chance"?
Lucas (Daniel Rangel) e Paula (Débora Ozório) se conhecem desde a infância e formam um casal apaixonado, às vésperas de se casar. Mas a amiga deles de longa data, Soraia (Jade Picon), nutre uma paixão secreta por Lucas e traça um plano a ser executado na despedida de solteiro dos dois: envenenar Paula e, assim, destruir o casamento.
Ela conta com a ajuda de Roberto (Ruan Aguiar), um amigo apaixonado por ela, que faz todos os seus desejos, para conseguir veneno e despejar no espumante da amiga. Mas o tiro sai pela culatra: quem toma a bebida é Lucas, que entra em coma profundo por causa da droga. Para se safar, Soraia colocar evidências do crime na bolsa da amiga, que vai presa injustamente.
O tempo passa, Lucas melhora e volta à realidade sem lembrar nada do passado, nem mesmo da antiga noiva. Soraia, então, se aproveita da situação para enredar o amigo numa rede de mentiras com o apoio da sogra, Glória Trajano (Beth Goulart), que cai na conversa da vilã.
Enquanto isso, Paula luta para provar sua inocência e recuperar o grande amor.