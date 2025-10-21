A- A+

CASO REAL Conheça a história real perturbadora do documentário "A Vizinha Perfeita", da Netflix Susan Lorincz era conhecida por diversos moradores da vizinhança por implicar com as crianças e filmá-las enquanto as xingava

O novo documentário policial da Netflix, A Vizinha Perfeita, estreou na última sexta-feira, 17. Ele vem ganhando notoriedade ao utilizar a perspectiva de câmeras policiais, gravações de emergência e câmeras de seguranças para contar a história de um assassinato incomum que ocorreu nos Estados Unidos após uma briga entre vizinhas.

A história macabra por trás da obra começa em junho de 2023, em uma vizinhança da cidade de Ocala, na Flórida, Estados Unidos, quando Susan Lorincz agride o filho de Ajike Owens, uma de suas vizinhas, após proferir xingamentos de cunho racista.

Aj Owens, como era conhecida, tinha 35 anos e era mãe solteira de quatro filhos.

Não era a primeira vez que a vizinhança reclamava de Lorincz, que frequentemente insultava as crianças da vizinhanças com ofensas racistas, filmando-as e mostrando armas para intimidação

Na situação em questão, Lorincz teria jogado patins no menino, que o atingiram em cheio. Ele relatou a agressão para a mãe, que se encaminhou para a porta de Lorincz para pedir por explicações Na frente da casa da vizinha, Owens bateu na porta, mas foi recebida por um tiro no peito que a matou instantaneamente.

O assassinato causou polêmica e reacendeu as discussões da lei "Stand your Ground", que permite o uso de violência em casos de defesa pessoal.

A obra está disponível na Netflix e tem direção de Geeta Gandbhir.

Quem é Susan Lorincz?

A assassina de Owens tinha quase 60 anos na época do crime. Ela morava de aluguel em uma casa em Ocala, cidade próxima a Orlando, na Flórida.

Susan era conhecida por diversos moradores da vizinhança por implicar com as crianças e filmá-las enquanto as xingava. Ela tinha posse de uma arma, que mostrava aos vizinhos em tom de ameaça, e já havia registrado inúmeras reclamações para a polícia sobre os vizinhos.

Após o assassinato, a defesa de Lorincz alegou que ela teria agido em legítima defesa. A alegação foi negada, visto que a porta estaria trancada e a polícia já teria sido acionada.

Ela foi sentenciada a 25 anos de prisão por homicídio culposo com arma de fogo, negligência culposa, agressão e duas acusações de agressão. A família de Owens apelou para a acusação de um homicídio doloso, que não foi registrada pela Justiça.





