FAMOSOS Conheça a mãe de Isis Valverde, que assumiu novo namorado 30 anos mais jovem e recebeu críticas Rosalba Nable, de 57 anos, está viajando com o universitário Carlos Wanderson

Mãe de Isis Valverde, Rosalba Nable, de 57 anos, usou as redes sociais nesta terça-feira (24) para se declarar ao novo namorado, o universitário Carlos Wanderson, durante uma viagem romântica do casal pelo Ceará. "Te amo tanto", escreveu a advogada na legenda de uma foto beijando o rapaz.

O assunto gerou tanto burburinho nas redes sociais que a mãe da atriz chegou a apagar alguns stories em homenagem ao namorado. Carlos Wanderson é da mesma cidade dela, Aiuruoca, Minas Gerais, e está cursando Análise e desenvolvimento de sistemas. Meses atrás, em junho, Rosalba já tinha sido assunto depois de terminar o namoro com Bruno Shina, de 33 anos. O romance foi assumido em maio e na ocasião, ela fez um desabafo rebatendo as críticas que recebeu por estar se relacionando com um rapaz 24 anos mais jovem.

Conheça Rosalba Nable

A mãe da atriz Isis Valverde é pedagoga e costuma ser discreta quanto a vida pessoal. Até recentemente, ela mantinha o perfil no Instagram fechado. Ela ficou viúva em 2020, quando o pai da atriz, Rubens Valverde, sofreu um mal súbito durante uma trilha de moto.

Antes de chamar atenção por ter namorados mais jovens, Rosalba ganhou elogios e comentários nas redes ao posar de biquíni e exibir o corpo malhado.

A pedagoga já apareceu na TV Globo ao lado da filha, no programa Tamanho Família. Ela contou como foi difícil deixar Isis mudar sozinha para o Rio de Janeiro sozinha, aos 16 anos. "Eu deixava o quarto dela fechado, deixei a toalha dela na porta do meu banheiro pendurada por anos. Foi muito difícil, mas ela queria muito e eu não seria capaz de dizer pra ela que o sonho dela seria impossível"

O relacionamento com Bruno Shina tinha sido o primeiro desde que Rosalba ficou viúva. Ela se declarou ao namorado no aniversário dele e acabou tendo que se defender de ataques.

