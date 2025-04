Conheça a mansão de Marcos, da dupla com Belutti, inspirada na Disney

A- A+

Marcos mora em um castelo de princesa da Disney. O cantor, que faz dupla com Belutti — do hit “Domingo de manhã” —, vive em uma mansão de 730 m², localizada em São Caetano do Sul, na região metropolitana de São Paulo.

O imóvel foi todo planejado por ele e sua esposa, Lu Marchioto, desde a escolha do terreno até os últimos detalhes da decoração.

A inspiração veio do universo dos contos de fada: até porque para ele, a mulher sempre foi sua princesa.

“Eu estou com minha esposa desde os 13 anos de idade. Eu sempre soube que queria cantar e tinha muita fé de que um dia eu ia dar certo, que as coisas iam acontecer pra mim. Acho que tinha 14 ou 15 anos de idade e cheguei pra minha esposa, que pra mim sempre foi a minha princesa, e eu falei: um dia eu vou te dar um castelo”, disse ele em uma entrevista à TV Globo em 2019.

“Nós desenhamos junto com o arquiteto essa casa. Nós compramos esse terreno, fizemos do zero. Cada espaço dessa casa faz parte do nosso sonho.”

A inspiração para a decoração da casa vem de casas do período colonial dos Estados Unidos e residências francesas.

“Eu sou caseiro. Eu fiz uma casa pra eu não precisar sair daqui pra nada. Eu não troco estar com a minha família por nada no mundo”, afirmou o artista.

A casa é equipada com elevador, área gourmet, piscina, churrasqueira, sala de cinema (para assistir os jogos de futebol) e um supercloset.

Um dos detalhes que mais chama a atenção na mansão é o estúdio musical, que tem violões de Marcos.

E não se trata de instrumentos comuns: todos são tatuados. Isso mesmo — o cantor encomenda a tatuadores artes exclusivas para cada violão, sempre inspiradas em uma música.

Marcos mora na mansão com a família: sua esposa, Lu Marchioto, e os três filhos, Larissa, de 25 anos, Lizandra, de 16, e Leonardo, de 11.

“A nossa casa é o que a gente coloca dentro do nosso coração. Esse é o lugar que eu escolhi, que Deus escolheu para que eu ficasse com a minha casa, que, na verdade, é a minha família, é quem eu amo. Seja ela grande ou pequena, seja luxuosa ou simples, ela vai te fazer feliz se você estiver com quem você ama. Esse é o lugar que eu tenho, graças a Deus, para ficar com quem eu amo”, afirmou ele.

