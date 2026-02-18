A- A+

NOVIDADE Conheça a Máquina do Poder, nova dinâmica do BBB 26 Brothers poderão usar as estalecas acumuladas para acessar diferentes benefícios disponíveis na máquina

Durante o BBB 26 dessa terça, 17, o apresentador Tadeu Schmidt explicou que o programa terá uma nova dinâmica, a Máquina do Poder, que será inaugurada às 11h desta quarta-feira, 18.

Os brothers poderão usar as estalecas acumuladas para acessar diferentes benefícios disponíveis na máquina. Entre eles, estará um poder especial que interfere diretamente na formação do Paredão.

Ao explicar a novidade, Tadeu adiantou que quem garantir esse Poder "vai vetar uma pessoa da próxima Prova Bate e Volta, no domingo".

A novidade já havia sido sinalizada dentro da casa. Na dinâmica do Ganha-Ganha, Jordana recebeu a informação de que um poder estaria disponível ao longo da semana, mas sem detalhes sobre qual seria sua função.

Agora, com a explicação completa feita pelo apresentador, os participantes finalmente sabem o impacto real da vantagem, o direito de vetar alguém da próxima Prova Bate e Volta.

