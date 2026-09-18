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LITERATURA Conheça "A Morte de Ivan Ilitch", livro que viralizou após post do jogador Gustavo Scarpa Obra de Liev Tolstói alcançou o primeiro lugar entre os mais vendidos da Amazon Brasil após indicação de atleta

Uma resenha de Gustavo Scarpa colocou um clássico da literatura russa no topo das vendas de livros no Brasil. “A Morte de Ivan Ilitch”, de Liev Tolstói, chegou ao primeiro lugar entre os livros mais vendidos da Amazon Brasil depois que o meio-campista do Atlético-MG publicou um vídeo sobre a obra em seu canal no YouTube.

Dados do Google Trends mostram um aumento nas pesquisas por “A Morte de Ivan Ilitch” em setembro, período que coincide com a divulgação da resenha de Scarpa nas redes sociais. A novela ficou famoso dentro da obra de Tolstói, que vivia uma crise existencial quando o publicou, em 1886 . O gênio da literatura chegou a cogitar o suicídio na época.

Outro fato curioso é que a obra já dá spoiler no título, deixando o leitor ciente que seu protagonista vai morrer antes mesmo de abrir o livro.





A narração acompanha os últimos dias de Ivan Ilitch, um juiz que construiu uma carreira bem-sucedida e uma vida socialmente confortável, mas passa a questionar suas escolhas depois de adoecer gravemente. A proximidade da morte faz com que o personagem reveja a própria trajetória e reflita sobre o significado de uma existência aparentemente bem-sucedida.

Na resenha, Scarpa chama atenção para a reação das pessoas próximas a Ivan. Logo no início da narrativa, quando os personagens se reúnem após a morte do juiz, colegas e familiares demonstram preocupação não apenas com a perda, mas também com questões práticas e interesses pessoais. Para o jogador, a passagem evidencia a falta de empatia nas relações humanas.

“A Morte de Ivan Ilitch” já havia viralizado em 2023 após um post do cantor Lucas Lima. O ex-marido de Sandy disse que a obra "deu uma chacoalhada" nele. Na época, ele havia acabado de anunciar a separação do casal, após 24 anos juntos. Por causa disso, muitas pessoas nas redes especularam que a leitura havia sido responsável pelo término do casamento.

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