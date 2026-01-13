A- A+

ESTADOS UNIDOS Conheça a mulher que gravou a televisão dos EUA por 33 anos para preservar a verdade Movida por desconfiança da mídia e temor do esquecimento, Marion Stokes registrou as transmissões e criou um dos maiores arquivos privados da história do telejornalismo

A televisão transmitia ao vivo a tomada da embaixada dos Estados Unidos em Teerã quando Marion Stokes teve um estalo que mudaria sua vida — e o destino de um acervo histórico sem precedentes.



Na manhã de 4 de novembro de 1979, diante da crise dos reféns no Irã, ela colocou uma fita no videocassete e apertou “gravar”. O gesto simples inaugurou uma missão obsessiva: preservar a informação antes que ela se perdesse, fosse distorcida ou apagada pelo tempo.

Bibliotecária de formação, ativista política e crítica ferrenha do poder da mídia, Marion passou a gravar tudo o que era transmitido pela televisão americana. Durante 33 anos, até sua morte em 2012, operou até oito gravadores simultaneamente, registrando noticiários, programas, comerciais e eventos históricos exibidos por emissoras como CNN, MSNBC, Fox News, CNBC e C-SPAN. Ao fim do projeto, havia acumulado mais de 300 mil horas de conteúdo em 71.716 fitas de vídeo, produzidas ao longo de 12.094 dias ininterruptos.

Uma vida moldada pela desconfiança da informação

De acordo com o Infobae, nascida em 1929, na Filadélfia, Marion construiu uma trajetória marcada pelo engajamento político e pela vigilância constante do poder. Atuou no movimento pelos direitos civis, ajudou a organizar a Marcha sobre Washington de 1963, foi fundadora da Organização Nacional para as Mulheres (NOW) e teve ligações com círculos socialistas durante o auge do macarthismo, período em que chegou a ser monitorada pelo FBI. Essa experiência reforçou sua convicção de que a informação oficial precisava ser preservada em estado bruto.





Para ela, o telejornalismo moldava a opinião pública e, ao mesmo tempo, se desfazia no instante seguinte. Diferentemente dos livros, que permaneciam nas bibliotecas, as imagens ao vivo eram recicladas ou simplesmente descartadas. “Temos que registrar isso; ninguém mais vai preservar”, disse ao filho, Michael Stokes, segundo relatos reunidos no documentário Recorder: The Marion Stokes Project.

Reclusa nos últimos anos, Marion organizou sua rotina em torno das gravações. Comprou nove apartamentos para armazenar televisores, fitas e equipamentos, interrompia refeições para trocar VHS e viveu praticamente isolada. Não catalogou o material, criando um arquivo monumental e caótico, mas completo, que documenta episódios como a queda do Muro de Berlim, o desastre do ônibus espacial Challenger, os distúrbios de Los Angeles em 1992, o 11 de Setembro e até momentos da cultura pop e da publicidade.

Após sua morte, o acervo foi doado ao Internet Archive, organização sem fins lucrativos que ainda digitaliza e processa o material. Em dezembro de 2024, a instituição divulgou novos vídeos extraídos da coleção, incluindo uma entrevista rara de Donald Trump nos anos 1980, além de documentos pessoais de Marion. Para Michael, o legado da mãe está na percepção precoce de que a televisão não apenas informava, mas construía narrativas. Registrar tudo foi, para ela, uma forma radical de ativismo — e um aviso antecipado sobre memória, poder e verdade na era da informação.

