obra de arte Conheça a obra "perdida" de Caravaggio que entrou em exposição no Museu do Prado, na Espanha Tela já é considerada por especialistas como "uma das maiores descobertas da história da arte"

O Museu do Prado, na Espanha, iniciou a exposição de uma obra de Caravaggio que estava perdida e que já é considerada por especialistas como "uma das maiores descobertas da história da arte". A tela "Ecce homo" retrata um Jesus ensanguentado usando uma coroa de espinhos pouco antes de sua crucificação. A exposição chamada "Ecce homo, el Caravaggio perdido" fica em cartaz na instituição de Madri até o dia 23 de fevereiro de 2025.

A obra havia sido erroneamente atribuída a um aluno do pintor espanhol José de Ribera (1951-1962) e chegou a ser colocada à venda por uma casa de leilões de Madrid em abril de 2021, com avaliação inicial de € 1.500 (cerca de R$ 8.400). Mas, poucas horas antes de ir a leilão, o Ministério da Cultura bloqueou a operação sob suspeita de que fosse na verdade um Caravaggio, o que aumentaria exponencialmente o valor da obra.

Por quanto a obra 'Ecce homo', de Caravaggio, foi vendida?

O quadro, então, foi adquirido por um britânico por € 36 milhões (R$ 200 milhões) — valor considerado baixo para um Caravaggio, mas vale a ressaltar que a peça não pode sair da Espanha. Se pudesse, poderia alcançar um valor por volta de € 150 milhões (R$ 850 milhões). Há somente cerca de 60 pinturas de Caravaggio no mundo, atualmente, incluindo a nova descoberta. Em seu site oficial, o Museu do Prado afirma que a exposição acontece "graças à generosidade" do novo proprietário.

Qual é a origem da obra 'Ecce homo', de Caravaggio?

Segundo o Prado, "Ecce homo" foi pintada por Caravaggio por volta de 1605-09 e fazia parte da coleção particular do rei Filipe IV de Espanha. A tela foi restaurada pelo especialista Andrea Cipriani e sua equipe sob a supervisão de especialistas da Comunidade de Madrid, informa o museu.

"Desde a sua aparição em leilão, há três anos, 'Ecce homo' representou uma das maiores descobertas da história da arte, alcançando um consenso sem precedentes quanto à sua autenticação", diz o comunicado publicado no site do museu. "Após uma profunda investigação diagnóstica realizada por Claudio Falcucci, engenheiro nuclear especializado na aplicação de técnicas científicas ao estudo e conservação do património cultural, o restauro foi realizado de forma rigorosa, e cada decisão foi apoiada por uma avaliação exaustiva dos materiais da obra e do histórico de conservação da pintura, reafirmando a atribuição inicial ao mestre italiano", segue o texto.

Qual o significado da obra 'Ecce homo', de Caravaggio?

"Ecce homo" quer dizer "aqui está o homem". A pintura retrata o momento em que o governador romano da Judéia, Pôncio Pilatos, apresenta um Jesus torturado à multidão. É Pilatos que está na frente de Cristo, inclinado sobre o parapeito. Um soldado romano aparece atrás do prisioneiro. "Com a iluminação contrastante característica do estilo de Caravaggio, Cristo ocupa o centro da composição", detalha o Museu do Prado no texto da exposição. "Os três personagens remetem a modelos utilizados por Caravaggio em algumas pinturas já conhecidas, e seus gestos dramáticos são característicos do estilo de narração pictórica do artista."

Em que contexto Caravaggio pintou 'Ecce homo'?

Caravaggio pintou "Ecce Homo" num contexto de tensão, explica a instituição de Madri. Em 1606, depois de assassinar um homem chamado Ranuccio Tomassoni, ele teve de sair de Roma, onde gozava de prestígio como pintor, para evitar uma provável pena de morte. De Roma ele vai para Nápoles, e depois para Malta, onde se torna Cavaleiro da Ordem de São João. Após o período de um ano em Malta, ele segue para Sicília, antes de regressar à Nápoles, na esperança de receber uma notícia sobre um possível perdão. Foi neste período que ele concebeu "Ecce Homo".

