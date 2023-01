A- A+

Palácio do Planalto Conheça a obra retirada do Palácio Planalto por Bolsonaro e que voltará ao Salão Nobre do edifício A primeira-dama Janja já sinalizou que "Orixás" voltará ao local onde permaneceu por anos

Em dezembro de 2019, quase um ano após o início de seu mandato, o então presidente Jair Bolsonaro tratou de fazer algumas mudanças no Palácio do Planalto, edifício que abriga o gabinete da presidência do Brasil. Uma delas chamou atenção. A obra "Orixás", da pintora Djanira (1914-1979), foi retirada do lugar de destaque que ocupava no Salão Nobre do edifício e mandada para a reserva técnica do palácio. No mesmo lugar, foi colocada uma réplica da tela "Pescadores" (1958), também de Djanira.

À época, a retirada de "Orixás" do Salão Nobre do Palácio do Planalto foi considerada intolerância religiosa por parte do governo, que não explicou o motivo da mudança.

Na posse de Lula, no domingo (1º), durante a nomeação de Margareth Menezes para o cargo de Ministra da Cultura, a primeira-dama Janja já sinalizou que "Orixás" voltará ao local onde permaneceu por anos antes de ser removido pela equipe de Bolsonaro.

Dos anos 1960, com 3,61 metros de largura por 1,12 metro de altura, a acrílica sobre tela "Orixás" apresenta três divindades de religiões de matriz africana — Iansã, Oxum e Nanã —, retratadas ao lado de duas filhas de santo. O trabalho se assemelha a outras duas pinturas da artista carioca: "Candomblé", de 1961, que pertence a um colecionador particular, e "Três orixás", de 1966, que integra a coleção da Pinacoteca de São Paulo desde 1969.

Ao assegurar que "Os orixás" vai voltar ao lugar de destaque no Salão Nobre, Janja também disse que a obra foi avariada nos últimos anos. Antes de repousar na parede do palácio, no entanto, a pintura de Djanira ficará ao alcance do público na exposição "Brasil futuro: as formas da democracia", em cartaz desde domingo (1º) no Museu Nacional da República, em Brasília.

Com curadoria de Lilia Schwarcz, Paulo Vieira, Márcio Tavares e Rogério Carvalho, a mostra, que celebra a posse do presidente Luiz Inácio Lula da SIlva, tem 180 obras de diversos artistas brasileiros como Denilson Baniwa, Adriana Varejão, Jaider Esbell, José Damasceno e Rosana Paulino.

