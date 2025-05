A- A+

lady gaga Conheça a relação de Lady Gaga com os pais e seu passado antes da fama Cantora se apresenta na Praia de Copacabana no sábado (3)

Lady Gaga não tinha nem um ano de idade quando sua avó mandou para sua casa o belo piano da família. Os pais da popstar aceitaram o presente pensando que seria bom criar a filha em um ambiente com música.

E foi neste cenário que a pequena Stefani Joanne Angelina Germanotta cresceu e se transformou na estrela pop que é hoje.

Filha de Joe e Cynthia Germanotta, e irmã mais velha de Natali Veronica, a cantora de 39 anos, que se apresenta sábado (3) na Praia de Copacabana, no Rio, teve os pais como primeiros fãs, e maiores incentivadores na carreira.

Classe média

Joe e Cynthia se casaram em 1983 e permanecem juntos até hoje. Eles tiveram Gaga no terceiro ano de casamento, em 1986.

Natali nasceu seis anos depois. A família sempre teve um bom estilo de vida, sem excessos, mas também sem perrengues.

Em entrevistas a artista já contou que "todo dinheiro ia para cuidar da casa e para a nossa educação".

Após Gaga abandonar os estudos para se dedicar à música, o pai ofereceu para continuar pagando seu aluguel.

Educação católica

Stefani e Natali tiveram uma criação de uma tradicional família ítalo-americana.

As duas estudaram em um colégio católico apenas para garotas e cresceram no tradicional bairro de Upper West Side, em Manhattan, Nova York.

Em perfil da New York Magazine, em 2011, Gaga lembrou que sempre contou com o apoio dos pais, embora o pai evitasse lhe dar dinheiro para sair nos finais de semana, sabendo que a jovem gastaria tudo em festas barra pesadas.

Fundação com a mãe

Desde que se tornou uma estrela do pop, Gaga sempre foi muito aberta sobre a luta contra a depressão e os problemas com saúde mental na juventude.

Em 2012, a cantora fundou com a mãe a Fundação Born This Way, cujo nome repete ao hit do segundo álbum de Gaga.

Organização sem fins lucrativos, a fundação tem como foco empoderar jovens e lidar com problemas como crise de autoestima e bullying, e abordar inúmeras questões de saúde mental e mentoria.

Em 2019, Cynthia foi nomeada pela Organização Mundial de Saúde como embaixadora global no tema de saúde mental.

Em 2020, Cynthia e Gaga escreveram juntas o livro "Channel Kindness", em que reuniam 51 histórias inspiradoras sobre jovens pessoas de todo o mundo.

Restaurante do pai

Joe é um empresário do ramo alimentício em Nova York e mantém um restaurante italiano na cidade: Joanne's Trattoriam, que presta homenagem à culinário do sul da Itália, de onde vêm as raízes dos Germanotta.

Gaga não tem participação no restaurante, que segue em atividade e que se destaca por seus eventos recorrentes, em especial noites com shows de drag.

O restaurante, no entanto, foi alvo de polêmicas durante a pandemia, quando Joe abriu uma campanha de financiamento coletivo para receber doações para manter o negócio funcionando.

À época, muitos criticaram o fato de alguém com uma família com tanto dinheiro precisar pedir financiamento coletivo. Após a repercussão, Joe retirou a campanha do ar.

Em 2018, Joe abriu um segundo restaurante em NY, o Art Bird & Whiskey Bar, que ficava no terminal da Estação Central da cidade, mas que foi fechado durante a pandemia e nunca mais abriu.

Divergência política

Em 2020, Lady Gaga apoiou publicamente a candidatura de Joe Biden à presidência dos EUA. Seu pai, no entanto, foi defensor da candidatura de Donald Trump à reeleição.

À época, o pai chegou a se manifestar publicamente afirmando que discordava do pensamento político da filha. Posteriormente, ele admitiu que o incidente acabou prejudicando a relação dos dois.

Republicano, Joe passou a ser convidado frequente de programas da Fox News e causou polêmica ao se manifestar contra a "epidemia de imigrantes" nos EUA.

Ele, no entanto, seguiu apoiando a população LGBTQIA+.

Date no Oscar

Antes da briga política, em 2015, Gaga levou o pai como seu "date" na 87ª cerimônia do Oscar.

Na ocasião, a cantora participou de um tributo aos 50 anos do lançamento de "A noviça rebelde". Ela cantou "The sound of music" no palco do Dolby Theater.

Veja também