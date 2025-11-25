Conheça a série 'Fallen: Luz e sombra', coprodução brasileira premiada no Emmy Internacional
Coproduzido pela Globoplay, ela venceu categoria de melhor produção infantil live-action
"Fallen: Luz e sombra", uma coprodução do Reino Unido com o Brasil, venceu a categoria de melhor programa infantil live-action no Emmy Internacional 2025, que aconteceu na noite de segunda-feira (24), em Nova York. Ela concorreu com "Luz" (Brasil), "Prefects" (Quênia) e "Shut UP" (Noruega).
A produção é baseada na série literária sobrenatural de Lauren Kate, que já vendeu mais de 10 milhões de cópias mundialmente. Ela conta a história de Lucinda Price (Jessica Alexander), jovem enviada para uma clínica psiquiátrica chamada Sword & Cross para cumprir pena por um incêndio criminoso do qual ela não se lembra.
A série é uma coprodução do Globoplay e está disponível na plataforma.
Veja os demais vencedores do Emmy Internacional 2025
Melhor Ator
Diljit Dosanjh, por “Amar Singh Chamkila” (Índia)
David Mitchell, por “Ludwig” (Reino Unido)
Oriol Pla, por “Yo, adicto” (Espanha)
Diego Vasquez por “Cem anos de solidão” (Colômbia)
Melhor Atriz
Charlotte Hope, por “Catch me a killer” (África do Sul)
Anna Maxwell Martin, por “Until I kill you” (Reino Unido)
Carolina Miranda, por “Mujeres asesinas” (México)
Maria Sid, por “Smärtpunkten” (Suécia)
Melhor série dramática
”La azules” (México)
”Bad boy” (Israel)
”Koek” (África do Sul)
”Rivals” (Reino Unido)
Melhor série de comédia
”Chicken nugget” (Coreia do Sul)
”Iris” (França)
”Ludwig” (Reino Unido)
”Y llegaron de noche” (México)
Melhor telefilme ou minissérie
”Amar Singh Chamkila” (Índia)
”Herrhausen: the banker and the bomb” (Alemanha)
”Lost boys and fairies” (Reino Unido)
”Vencer o morir” (Chile)
Melhor telenovela
”Deha” (Turquia)
”Mania de você” (Brasil)
”Regreso a las babinas” (Espanha)
”Valle salvaje” (Espanha)
Melhor Programa Artístico
”Art matters with Melvyn Bragg” (Reino Unido)
”DJ Mehdi: made in France” (França)
”Herchcovitch; exposto” (Brasil)
”Ryuichi Sakamoto: last days” (Japão)
Melhor documentário
”Hell jumper” (Reino Unido)
”King of kings: chasing Edward Jones” (França)
”O prazer é meu” (Brasil)
”School ties” (África do Sul)
Melhor série curta-metragem
”Beyond dancing" (Hong Kong/China)
”La médiatrice” (Canadá)
”My dead mom” (Canadá)
”Todo se transforma” (Argentina)
Melhor programa de entretenimento sem roteiro
”Big brother": Canadá
”Love is blind: Habibi” (Emirados Árabes Unidos)
”¿Quién es la máscara?” (México)
”Shaolin heroes” (Dinamarca)
Melhor documentário esportivo
”Argentina 78” (Argentina)
”Chasing the sun 2” (África do Sul)
”#SeAcabó: diario de las campeonas” (Espanha)
”Sven” (Reino Unido)
Melhor programa infantil animado
”Bluey” (Austrália)
”Lamput” (Singapura)
”Lupi & Baduki” (Brasil)
”Muumilaakso” (Finlândia)
Melhor programa infantil factual ou de entretenimento
”Auf Fritzis Spuren – Wie war das so in der DDR?” (Alemanha)
”Bora, o pódio é nosso” (Brasil)
”Kids like us” (Reino Unido)
”Playroom live” (África do Sul)
Melhor programa infantil: filme ou série live-action
”Fallen - Luz e sombra” (Reino Unido)
”Luz” (Brasil)
”Prefects” (Quenia)
”Shut UP” (Noruega)
Melhor noticiário
”Fantástico: El Salvador: o lado sombrio da segurança” (Brasil)
”The gangs of Haiti” (Reino Unido)
”Gaza, search for life” (Catar)
”Syria – The truth coming out” (Suécia)
Melhor programa de atualidades
”Dispatch: kill zone: inside Gaza” (Reino Unido)
”Philippines: diving for gold” (França)
”Repórter Record Investigação: desaparecidos forçados” (Brasil)
”Walk the line” (Singapura)