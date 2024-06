A- A+

Herdeiras do império Conheça as filhas de Silvio Santos que assumiram responsabilidades do pai nos negócios Seja na frente ou atrás das câmeras, cada uma dessas mulheres possue seu papel no Império Abravanel

Com Silvio Santos afastado da TV, as filhas do apresentador têm assumido parte das responsabilidades do pai em frente às câmeras e nos bastidores do SBT.



A partir de 30 de junho, quando a nova programação dominical do canal foi ao ar, Rebeca e Patricia Abravanel estarão no comando de programas.

Mas além de Rebeca e Patricia, o império criado por Silvio Santos também conta com o trabalho das filhas Daniela, Cíntia, Silvia e Renata. A seguir, saiba quem elas são e o que fazem.





Cíntia Abravanel



Silvio Santos e a filha Cintia Abravanel — Foto: Reprodução/Instagram

A filha mais velha de Silvio Santos nasceu em 21 de dezembro de 1963. Foi adotada por ele e sua primeira esposa, Maria Aparecida Vieira Abravanel, com quem foi casado entre 1962 e 1977. Durante muitos anos, afirmava que não ia assumir nenhum cargo nos empreendimentos do pai. Mais tarde, assumiu o Teatro Imprensa, em São Paulo, casa de espetáculos que é parte do Grupo Silvio Santos.

Além disso, Cinthia é mãe e empresária do ator e músico Tiago Abravanel, neto mais famoso de Silvio Santos. Ela também é mãe de Lígia Abravanel e Vivian Abravanel – que não são figuras públicas.

Silvia Abravanel



Silvia Abravanel mandou a real em entrevista a podcast — Foto: Reprodução YouTube

A segunda filha de Silvio Santos nasceu em 18 de abril de 1971. Assim como a irmã Cíntia, também foi adotada por ele e Maria Aparecida, sua primeira mulher. Silvia cuidava da programação matinal do SBT e, a partir de 2015, passou a comandar na emissora o programa infantil Bom Dia & Cia. A apresentadora também é mãe de Amanda e Luana.

Daniela Beyruti



Daniela Beyruti, vice-presidente do SBT — Foto: Rogerio Pallatta

A terceira filha de Silvio é Daniela Beyruti, nascida em 11 de julho de 1976. Uma das filhas mais envolvidas na corporação do pai, foi durante muitos anos diretora artística da emissora paulista, responsável direta pela carreira da apresentadora Eliana e pela produção da telenovela "Chiquititas". Desde abril de 2023, é vice-presidente do SBT. Primeira das quatro filhas de Silvio Santos com Íris Abravanel, sua segunda mulher, Daniela deu três netos ao dono SBT: Lucas, Manuela e Gabriel.

Patrícia Abravanel



Patrícia Abravanel // SBT/Reprodução

Nascida em 4 de outubro de 1977, Patrícia talvez seja a filha mais conhecida de Silvio, acumulando experiência em programas como "Cante se puder", "Máquina da fama, "Vem pra Cá " e há anos apontada como sua possível sucessora à frente das câmeras. Além disso, Patrícia é infuenciadora digital e esteve ligada ao início do projeto que originou a marca de cosméticos Jequiti.

Patrícia é casada com o político Fábio Faria, quatro vezes eleito deputado federal pelo Rio Grande do Norte e Ministro das Comunicações durante o governo Bolsonaro. Eles têm três filhos: Pedro, Jane e Sênor — o caçula tem o mesmo nome de batismo do avô, Senor Abravanel.

Rebeca Abravanel



Rebeca Abravanel, apresentadora do "Roda a roda" — Foto: Reprodução

Quinta filha de Silvio Santos, Rebeca Abravanel nasceu em 23 de dezembro de 1980 e atua como diretora executiva do SBT, onde também apresenta programas - ela ganhou destaque na atração "Roda a roda Jequiti". Ela e o jogador de futebol Alexandre Pato tem um filho, Benjamin, nascido em janeiro de 2024.

Renata Abravanel



Renata Abravanel ao lado do pai, Silvio Santos — Foto: Reprodução/Instagram

A caçula de Silvio é Renata Abravanel, nascida em 1985. De perfil mais discreto, ela formou-se em administração em Harvard em 2002 e atualmente é do conselho do Grupo Silvio Santos. Apontada como sucessora de Silvio Santos nos negócios, ela é casada com o empresário Caio Curado e tem dois filhos: Nina e Daniel.

Veja também

Taylor Swift Taylor Swift se engasga com inseto durante show em Londres