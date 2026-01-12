Conheça as novidades da 26ª edição do BBB, que começa nesta segunda-feira (12)

A- A+

Aficionados pelo BBB já podem comemorar! Hoje (12) estreia a vigésima sexta edição da atração que costuma movimentar torcidas de todos os cantos do país. Uma mistura de fã e hater capaz de colocar o programa entre os mais assistidos da televisão ao longo dos próximos meses na Globo e também no streaming.





Para mexer com a ansiedade do público, a temporada abre com novidades. A começar pela estética da casa. A decoração é inspirada em sonhos e devaneios. Uma mistura de beleza, riqueza e as inúmeras possibilidades da vida, como viver um grande amor e ser famoso. Tudo sempre com muita cor e design.

Interação

O “Mosaico BBB” ganhará novas funções neste ano. Além de registrar os brothers e as sisters em cada cômodo da casa, o usuário terá a opção de selecionar o áudio da câmera que deseja acompanhar, proporcionando uma experiência ainda mais imersiva.



E, se você já se irritou com um participante “planta” no Big Brother Brasil, os seus desejos foram atendidos para a nova temporada. Pela primeira vez na história do programa, o público poderá substituir qualquer jogador da casa durante o andamento do reality show.



Segundo a Globo, pessoas previamente selecionadas estarão prontas para entrar na casa no lugar dos confinados. Ao longo do programa, a produção do BBB poderá abrir uma votação popular para substituir participantes que não se entregam verdadeiramente ao jogo.



O funcionamento da votação, assim como o momento em que ela será oferecida ao público, ainda não foi revelado. Em nota divulgada à imprensa, no entanto, a Globo garante que a medida visa criar um “mecanismo de combate às plantas”.



“Essa substituição virá de um espaço extra desafiador, um laboratório onde um grupo de pessoas confinadas precisará conquistar o público e provar que sabe jogar e que merece uma das vagas na casa do ‘BBB’. Sem regalias, os integrantes desse espaço viverão desafios e perrengues suficientes para que o público os conheça e decida quem terá a grande chance de entrar na disputa”, explicou o comunicado.



“A gente espera que o público brinque conosco, que ele seja mais um jogador ali, que se sinta parte do domínio desse jogo que é o ‘Big Brother’. Todo brasileiro gosta de opinar e de participar. Antes, essa participação estava restrita a algumas dinâmicas específicas ou à eliminação”, revelou a diretora-geral Angélica Campos.



Vale lembrar que a temporada conta com os cinco eleitos (pelo público), das cinco Casas de Vidro que foram espalhadas pelo Brasil, além da participação de veteranos do reality e famosos. Esses dois últimos grupos serão conhecidos hoje, totalizando assim três setores: Pipocas (anônimos), Camarotes (famosos) e Veteranos (Ex-BBBs).

Big Fone

O apresentador Tadeu Schmidt segue no comando do programa. Já se sabe que, nesta temporada, a casa contará com três Big Fones para mexer com os nervos dos participantes. Além disso, o público poderar interferir na dinâmica das “ligações”, escolhendo qual telefone vai tocar e a mensagem que o brother ou sister escutará.

Cartola BBB

Do lado de fora da casa, o público também poderá se divertir com o Cartola, um game popular no futebol e que ganha uma versão para o BBB 26. Nele, os espectadores poderão palpitar sobre as dinâmicas que acontecem na casa, escalando participantes e montando times.

