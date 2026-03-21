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OBRAS TEATRAIS Conheça as peças escritas por Juca de Oliveira, que morreu aos 91 anos Ator também se destacou como autor de espetáculos de sucesso focados na comédia de costumes e na sátira política

Um dos grandes nomes da dramaturgia brasileira, Juca de Oliveira, que morreu neste sábado (21), aos 91 anos, escreveu peças de sucesso focadas na comédia de costumes e na sátira política.

Entre suas obras mais notáveis destacam-se "Meno male", "Caixa dois", "Às favas com os escrúpulos", "Hotel Paradiso" e "Qualquer gato vira-lata tem uma vida sexual mais sadia que a nossa".

Nascido em março de 1935, em São Roque (SP), ele descobriu a vocação artística ainda jovem, quando abandonou a faculdade de Direito para ingressar na Escola de Arte Dramática de São Paulo.

Ali, dividiu os primeiros palcos com nomes como Aracy Balabanian e Glória Menezes, antes de seguir para o Teatro Brasileiro de Comédia (TBC), onde atuou em montagens de obras clássicas como "O pagador de promessas" e "A morte do caixeiro viajante".

Ao longo de seis décadas de carreira, o artista, que estava internado em um hospital de São Paulo desde o último dia 13 de março, atuou em diversas peças, filmes e programa de TV e consolidou-se como um autor que aliava humor a críticas sociais nos textos que escrevia.

"Meno male", de 1987, é uma comédia popular que se tornou um marco em sua carreira de autor. "Caixa dois, montagem de 1997, aborda a corrupção e os bastidores da política brasileira. "Às favas com os escrúpulos, de 2007, tem tom de uma sátira e reflete sobre a moralidade e a ambição do ser humano.

Um dos maiores sucessos de público no teatro brasileiro, "Qualquer gato vira-lata tem uma vida sexual mais sadia que a nossa" foi encenada pela primeira vez em 1990, mas contou com outras montagens.

"Mãos limpas", de 2019, outra sátira política, Juca não só escreveu como estrelou. Em "As atrizes", de 1991, abordou as dificuldades da idade. O espetáculo, que traz o embate entre uma atriz consagrada de meia-idade e uma jovem ambiciosa, destacando rivalidade, vaidade e mudanças no universo artístico, recebeu uma nova montagem em 2019 com direção de Leo Stefanini.

Juca se definia como um "apaixonado pelo teatro", que ele próprio descrevia como seu “porto seguro”.

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