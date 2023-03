A- A+

Famosos Conheça as três regras que Anitta impõe aos convidados de sua festa de aniversário Revelação aconteceu nos stories do instagram da cantora na última terça-feira (22)

Anitta completa 30 anos no dia 30 de março, e está organizando uma grande festa para os mais diversos convidados depois de passar a pandemia sem comemorar. Através dos stories de seu instagram, a cantora revelou as três regras simples que devem ser seguidas para participar do evento.

A primeira exigência de Anitta consiste em não levar um ‘+1’. “Convidado não convida, e eu não quero meu aniversário rodeado de gente que não conheço. Eu convidei você, não seus amigos. Se não souber andar sozinho, pode ficar em casa”, disse a cantora.

A segunda regra consiste na proibição de fotos e vídeos. “Não convidei ninguém pra dar close na internet, é pra se divertir. Pra dar close, busquem outras festas que rolam durante o ano todo”, pontuou.

Já na terceira regra, Anitta diz para “não tietar os famosos, e não ficar enchendo o saco das pessoas falando no ouvido sem parar”.

