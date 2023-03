A- A+

Bolsonaro no Brasil Conheça avião de "Harry Potter" que trouxe Bolsonaro ao Brasil e só faz voo para Orlando Aeronave foi lançada em agosto de 2022 para divulgar parque temático do bruxinho mais famoso no mundo e realiza rota para os EUA

Jair Bolsonaro voltou ao Brasil — após uma temporada de 89 dias nos Estados Unidos — num avião temático com referências a "Harry Potter", saga criada pela escritora britânica J.K. Rowling. A aeronave funciona desde agosto de 2022, e foi lançada pela empresa aérea Gol em parceria com o complexo Universal Orlando Resort, para divulgar o parque inspirado no bruxinho mais famoso do mundo.

A aeronave PR-XMR, do modelo Boeing 737 Max, é anunciada como uma das mais modernas em tecnologia e sustentabilidade, e recebeu pintura e adesivação interna e externa temática, com representações de elementos das duas áreas temáticas do "The Wizarding World of Harry Potter" dentro dos parques temáticos do Universal Orlando.

O interior do avião, que só realiza a rota Brasília-Orlando (e vice-versa), também conta com uma decoração especial. Os bagageiros apresentam imagens de personagens, como Hagrid e Dumbledore, e as mesas dos assentos trazem mapas de locais icônicos da série.

"Queremos que a viagem seja um momento de entretenimento não só às crianças, mas também aos adultos. Que todos se encantem e sintam-se felizes durante o voo, chegando ainda mais animados para as visitas aos parques da Universal e ao The Wizarding World of Harry Potter", disse Luiz Teixeira, gerente comercial para mercados internacionais da companhia aérea, à época do lançamento da aeronave.

Comparações nas redes

A decoração da aeronave foi tema de inúmeros comentários nas redes sociais. Internautas correlacionaram Bolsonaro com o vilão da saga, Lord Voldemort. Ao longo de sua gestão, nos últimos quatro anos, o ex-presidente foi chamado de Voldemort pela irresponsabilidade em lidar com a pandemia de Covid.

"O avião que está trazendo o Bolsonaro está pintado com imagens da saga Harry Potter. Imaginem quem ali dentro é o Voldemort?", questionou um internauta.

Ao longo dos filmes inspirados no universo de "Harry Potter", os personagens chamam o antagonista por "você-sabe-quem". Na saga, isso é explicado por uma proteção em torno do nome de Voldemort que denunciaria a posição de qualquer pessoa que mencionasse o nome do bruxo das trevas. Em alusão a isso, internautas brincaram "você-sabe-quem voltou".

Veja também

bbb 23 Sarah usa o card do Quarto do Líder para acordar brothers: "Vão reclamar"