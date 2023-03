Conheça cinco livros de Kenzaburo Oe, vencedor do prêmio Nobel de Literatura

A- A+

O romancista japonês vencedor do Prêmio Nobel, Kenzaburo Oe, um ícone progressista que desafiou o conformismo da sociedade moderna, morreu aos 88 anos nesta segunda-feira (13).

Com aguda capacidade de observação da alma humana, Oe foi profundamente marcado pela Segunda Guerra Mundial. Ele se notabilizou na carreira por uma postura anti-bélica e uma fé no renascimento após as feridas do conflito. Conheça alguns de seus livros publicados no Brasil:

"Uma questão pessoal" (1964)

O romance é considerado por muitos a obra-prima de Oe e uma das obras mais importantes da literatura japonesa pós-Segunda Guerra Mundial. O autor usa a sua própria experiência com seu filho para escrever a história de um jovem se depara com uma difícil decisão após virar pai de uma criança com uma grave deficiência. O livro explora temas que viriam a ser recorrentes para Oe, como responsabilidade, identidade e busca de sentido na vida.

"Arranque as sementes, atire nas crianças" (1964)

Ainda sem lançamento no Brasil, o romance se passa em uma vila rural japonesa durante a Segunda Guerra Mundial e explora o colapso da ordem social diante do caos e da violência. Os jovens protagonistas do livro são enviados para um reformatório onde são submetidos a tratamento brutal por parte de seus professores e forçados a confrontar sua própria capacidade de violência.

"Jovens de um tempo novo, despertai "(1983)

Nesta coletânea de sete ficções, Oe se ampara em versos do poeta inglês William Blake para descrever o cotidiano de um escritor de meia-idade com seu filho excepcional.

"Adeus meu livro" (2005)

O livro acompanha Kogito Chōkō, um escritor que é alter ego do próprio Oe – e que já havia aparecido em outro livro do autor, "A substituição". Em diálogo com Shigeru Tsubaki, um amigo de infância que volta a conviver com ele, Kogito vai relembrar o que já escreveu, repensar como continuar escrevendo e ter que decidir como manter seu pacifismo perante um mundo tão mudado e violento. Traduz aqui em romance de maturidade seu engajamento público contra o afastamento do Japão de sua constituição antimilitarista.

"Morte na água" (2015)

Também vista como uma das obras-primas de Oe, "Morte na água" traz outra vez o protagonista Kogito Chōkō. Ainda com problemas de inspiração para escrever, ele volta à sua cidade natal em busca de informações que expliquem melhor a morte de seu pai. Acaba se vendo imerso em traumas pessoais e em descobertas que remontam à Segunda Guerra Mundial.

Veja também

LUTO Morre, aos 57 anos, Canisso, baixista da banda Raimundos; "Meu pai morreu", disse a filha do músico