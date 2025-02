A- A+

CINEMA Conheça ''Flow'', animação com gato que virou fenômeno na Letônia após indicação ao Oscar 2025 O filme letão, que estreia nesta quinta-feira (20), aborda os impactos negativos das mudanças climáticas

Para quem não sabe, a animação ''Flow'', que estreia nesta quinta-feira (20) nos cinemas brasileiros, é um dos concorrentes de "Ainda Estou Aqui" em Melhor Filme Internacional no Oscar 2025. Isso se deve ao fato de o longa-metragem ser o representante da Letônia na cerimônia, mas o quão especial é o primeiro filme letão a entrar na disputa pela estatueta dourada?



A curiosidade deve levar os espectadores para as salas de cinema, sem dúvidas. O motivo é simples: a sinopse e o trailer de "Flow" são triviais em seus conteúdos, resguardando os mistérios da obra para quem for assistir aos 85 minutos da animação.

O público espera acompanhar uma trama em torno de um solitário gato preto, no entanto, rapidamente, o filme do cineasta letão Gints Zilbalodis expõe que o felino não escolheu viver na solidão. Em um futuro distante, observamos o resultado catastrófico das mudanças climáticas no planeta Terra, restando apenas vestígios da civilização que conhecemos.

Como os gatos são populares animais de estimação, a extinção humana deve ter sido crucial para o desaparecimento desses felinos. O Gato (nosso protagonista) sobrevive sozinho em meio às adversidades de um mundo destruído. Porém, uma grande inundação exige que ele divida um pequeno barco com outras espécies.

Na embarcação, o Gato cria vínculos improváveis com uma capivara, um lêmure, um cachorro e uma garça. Por motivos diferentes, esses animais tiveram que embarcar sozinhos, mas o objetivo de sobrevivência uniu eles nessa jornada.

Durante o percurso, o Gato vislumbra o topo de uma montanha, como se finalmente fosse encontrar um local seguro onde ele pode se proteger da próxima tragédia - sentimento similar ao da população que vive nos morros e encostas das grandes cidades, por exemplo.



A inesperada viagem não fica distante da realidade em nenhum momento. A escolha do diretor Gints Zilbalodis pela inundação não é aleatória. Em 2023, a Letônia lidou com uma das piores inundações em décadas, segundo a AFP, e o país segue ameaçado pela possibilidade de enchentes.

Zilbalodis denuncia com urgência a falta de comprometimento das autoridades no combate aos impactos negativos das mudanças climáticas. Contudo, isso não é tudo. A viagem de conscientização de ''Flow'' segue o Gato mais curioso do cinema em 2025.

Na mesma medida que anda assustado com o ambiente, o protagonista é movido pela curiosidade - uma característica típica dos felinos de modo geral. Dessa forma, observamos a cautela dele em compreender como deve se adaptar e interagir ao novo mundo.

É nessa jornada de autodescoberta que "Flow" comprova ser uma das melhores animações do ano. Gints Zilbalodis aposta na criação de um mundo pós-apocalíptico repleto de natureza e ecossistemas vivos que vibram através do uso das cores e da luz.

A beleza da sua fotografia é contemplada pelo Gato por meio dos seus grandes e marcantes olhos amarelados que observam atentamente, tornando essa, uma aventura especial.

Com a resposta à questão inicial, finalizo lembrando que o longa-metragem "Flow", vencedor do Globo de Ouro deste ano, disputa o Oscar 2025 nas categorias de Melhor Filme Internacional e Melhor Animação, mas quem assistiu sabe: ele merecia até mais.

Veja também