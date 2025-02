Conheça a frota de veículos de Gusttavo Lima, que viaja pelos EUA em motorhome de luxo

A- A+

Gusttavo Lima tem aproveitado muito a vida com sua esposa, Andressa Suita, e os filhos nos últimos dias. O sertanejo tem mostrado o passeio que tem feito com a família na região da Flórida, nos Estados Unidos, em um motorhome.

Ao som de sua música “Proibido Terminar”, um de seus últimos lançamentos, ele gravou um vídeo dentro do veículo. O carro é alugado, mas não é o único de uma lista que o artista tem como próprio.

O embaixador — como ficou conhecido o cantor sertanejo — é um declarado apaixonado por carros. Só o motorhome pode custar mais de R$ 400 mil.

Além dos veículos terrestres, ele possui também aeronaves e um iate; veja item por item a seguir.

Rolls Royce

O sertanejo tem o modelo Rolls Royce Cullinan Performance Spofec Overdose, que pode variar entre R$ 4 milhões a R$ 7 milhões, dependendo dos acessórios.

Gulfstream G550

Gusttavo é também dono de um avião executivo, o Gulfstream G550, com preços estimados em mais de R$ 70 milhões, que vinha sendo especulado que o cantor iria vender.

O bimotor de médio porte tem capacidade de transportar até 19 passageiros. Uma das características da aeronave é a presença de câmeras com sensor infravermelho para auxiliar os pilotos durante o pouso, permitindo uma maior precisão ao se aproximarem da pista.

O modelo já acumulou mais de 50 recordes de velocidade entre cidades durante seus mais de 10 anos em serviço, incluindo Londres a Tóquio em pouco mais de 11 horas, e Pequim a Nova York em menos de 14 horas.

Bombardier Global 600

Gusttavo Lima também é dono de um veículo do modelo Bombardier Global 600, considerado um dos mais luxuosos do mundo, com longo alcance e alto desempenho.

O valor do bimotor costuma ser de mais de R$ 300 milhões. O avião do sertanejo tem capacidade para 16 passageiros e conta com uma autonomia para 15 horas.

Lamborghini Urus

Adquirido no ano passado, a Lamborghini Urus amarela de Gusttavo Lima amarelo é avaliada em R$ 3,7 milhões, com motor 4.0 V8 biturbo e 650 cv de potência.

Celebridades internacionais como Cristiano Ronaldo e Kim Kardashian também são fãs do modelo, que teria apenas 20 unidades importadas no Brasil.

Ferrari 458 Spider

Com motor 4.5 V8 biturbo e desenvolve 570 cv de potência, a Ferrari 458 Spider foi envelopada em negro para ficar ainda mais exclusiva. O valor do modelo gira em torno de R$ 3 milhões.

Ferrari FF

Outro modelo da célebre escuderia italiana é uma Ferrari FF avaliada em cerca de R$ 3,3 milhões, com motor V12 e 660 cv de potência.

Mercedes-Benz AMG GT 63S

O sertanejo também é dono de um cupê da marca alemã, com motor 4.0 V8 biturbo e 639 cv de potência, avaliado em cerca de R$ 2,4 milhões.

Chevrolet C-10 1972

Outra raridade da coleção de Gusttavo é uma Chevrolet C-10, de 1972, que é usada na fazenda. A picape conta com um motor 4.3 de seis cilindros, capaz de suportar até 750 kg de carga.

Com câmbio manual de três marchas, entrega 151 cv de potência e 48,9 kgfm de torque.

"Não sei se tô ficando velho, mas tô gostando desses negócios mais antigos!!! Onde eu nasci, tinha uma dessas que, quando passava, todo mundo entortava o pescoço", disse o cantor em uma publicação.

Iate Embaixador

Em junho de 2020, Gusttavo Lima comprou o iate do cantor Roberto Carlos por um valor em torno de R$ 25 milhões.

A embarcação, que antes se chamava Lady Laura IV, hoje é batizada como Embaixador — por óbvio. O sertanejo fez uma reforma no superiate, que comporta 12 passageiros, além da tripulação.

Com 35 metros de comprimento, o barco tem cinco suítes, garagem para jet-skis, piscina e sala de jantar.

Cadillac Escalade Platinum

Além dos carros esportivos, o embaixador ainda tem grandes carros de luxo, como um Cadillac com motor de 416 cv, que, em 2016, custava, a partir de US$ 90 mil (cerca de R$ 510 mil na conversão direta).

Lincoln Continental Mark V de 1978

Na garagem, o cantor também guarda relíquias, como um Lincoln Continental Mark V, datado de 1978. O carro foi restaurado, ganhando um motor V8 de 210 cv e câmbio automático.

