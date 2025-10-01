A- A+

NOVELAS Conheça Guilherme Magon, o ator que interpreta Leonardo Roitman em "Vale tudo" Intérprete do irmão gêmeo de Heleninha Roitman na novela, artista cultiva carreira sólida no teatro e já estrelou musical com Claudia Raia

As cenas do capítulo de " Vale tudo" da última terça-feira (30/9) — em que Heleninha Roitman ( Paolla Oliveira) reencontrou o irmão Leonardo (Guilherme Magon) — emocionaram o público e viralizaram nas redes sociais sob um sem-número de elogios aos atores. Pois bem, haverá mais choradeira por aí... Em sequência que irá ao ar hoje, nesta quarta-feira (1º), Heleninha levará para casa o irmão que acreditava estar morto e fará um apelo para que a família descubra o motivo de ele ter passado tanto tempo "escondido" de todos. Será um capítulo em que Leonardo estará no centro da trama.

Mas, afinal, quem é o ator que interpreta este personagem com destaque crescente na história?

"Esse ator merece o prêmio do melhor do ano, as expressões são muito reais, perfeito!", exaltou uma usuária do X. "Que cena magnífica, que atores maravilhosos. O ator chorando sem dizer uma palavra", comentou outra internauta no microblog. "Que cenão! Heleninha em choque vendo Leonardo vivo. A reação de Leonardo vendo Heleninha. Paolla Oliveira e Guilherme Magon, que show de atuação!", celebrou mais um espectador, pela mesma plataforma.

Diferentemente da versão original da novela, de 1988 — em que o personagem morria no início da trama e aparecia apenas como "lembrança" —, na atual adaptação assinada por Manuela Dias, o irmão gêmeo de Heleninha ressurge com sequelas físicas e emocionais. A rigor, portanto, Leonardo não apenas sobreviveu ao acidente do passado que marcou a juventude de Heleninha, mas também retorna com uma trajetória repleta de mistérios.

Com vergonha do filho, Odete Roitman "esconde" que o filho está vivo, mantendo-o sob os cuidados de Ana Clara ( Samantha Jones), e deixando a filha se sentir culpada pela morte do irmão — na narrativa, Heleninha teria provocado o acidente de carro. E mais. Odete ainda impede que o outro filho, Afonso ( Humberto Carrão) se cure do câncer, já que Leonardo é o único familiar compatível com o empresário e que pode doar a medula óssea para o rapaz.

Mas voltemos a Leonardo. Ou, melhor, retornemos a Guilherme Magon, o intérprete da figura ficcional. Rosto novo para grande parte do público na TV, o artista de 39 anos cultiva uma carreira sólida, sobretudo no teatro. Ele ganhou projeção nacional ao protagonizar o espetáculo "Cabaret", em 2011, ao lado de Cláudia Raia, substituindo Reynaldo Gianecchini durante o tratamento de saúde do ator.

À época, aliás, Guilherme foi apontado por revistas e sites especializados na cobertura do universo de celebridades como um "novo affair" de Claudia Raia. Nenhum dos dois assumiu qualquer tipo de relação publicamente — e o fato não passou de um mero boato. O rumor apenas surgiu devido à boa química entre ambos nos palcos.

Com formação no Teatro Escola Célia Helena e na Oficina de Atores da Rede Globo, Guilherme Magon participou de produções televisivas como "Assédio" (2018), "O Coro: sucesso, aqui vou eu" (2022), dirigida por Miguel Falabella, e "O som e a sílaba" (2024). No cinema, atuou em "Rinha" (2008). O artista também tem forte ligação com a música e costuma compartilhar vídeos cantando em suas redes sociais, além de publicar esquetes humorísticos.

