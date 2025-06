A- A+

CELEBRIDADES Conheça ilha privada de Johnny Depp nas Bahamas, com seis praias particulares Refúgio do ator de Piratas do Caribe fica no arquipélago de Exumas

Longe dos escândalos após seu próprio julgamento de divórcio, Johnny Depp aproveita a tranquilidade de sua ilha particular nas Bahamas: Little Hall's Pond Cay.



“Dinheiro não compra felicidade, mas compra um iate grande o suficiente para navegar até ela”, disse o ator quando questionado sobre a aquisição da ilha. Seu barco, que ele usa para chegar à ilha, chama-se Vajoliroja, e ele o comprou por US$ 8 milhões.

Um refúgio no paraíso

Adquirida em 2004 por aproximadamente US$ 3,6 milhões, a Pond Cay de Little Hall é uma ilha de 45 acres (cerca de 182 mil m²) localizada no arquipélago de Exumas. Este paraíso tornou-se o santuário pessoal de Depp, um lugar onde ele poderia escapar do escrutínio público e se reconectar consigo mesmo.





"É o meu lugar no mundo e onde me sinto mais em casa, porque ninguém está olhando para mim e posso ser completamente normal. Nesta ilha, ninguém está olhando para mim", confessou o ator em uma entrevista.

A ilha não só oferece praias de areia branca e águas cristalinas, como também reflete a vida pessoal e os relacionamentos de Depp. Cada uma das seis praias tem nomes significativos: Lily-Rose e Jack, em homenagem aos seus filhos; Paradis, em homenagem à sua ex-companheira Vanessa Paradis; Gonzo, em homenagem ao seu amigo Hunter S. Thompson; e Brando, em homenagem ao seu mentor Marlon Brando.

Naquela vasta extensão de terra, o ator que deu vida ao adorado Jack Sparrow construiu uma casa em estilo rancho com vista panorâmica de 360 graus, de onde pode assistir ao nascer e ao pôr do sol sem problemas. Ele também construiu uma yurt de dois quartos, uma casa de praia e uma casa redonda com um quarto.

Mas nem tudo eram flores neste paraíso dos sonhos. Pouco depois de se tornar o cenário de seu casamento com Amber Heard, os problemas começaram. Foi lá que o relacionamento deles começou a ruir, chegando a resultar em abuso verbal e físico.

E os problemas financeiros não tardaram a chegar. Em 2016, surgiram vários rumores sobre a possível venda da ilha, em uma época em que os atores estavam em meio a uma batalha de divórcio. No entanto, a venda nunca foi oficialmente concretizada, e Depp ficou com a ilha.

Entre as celebridades que migram para a região e se tornam "vizinhos" do homem que estrelou os maiores sucessos de Tim Burton estão Tyler Perry, Eddi Murphy e David Copperfield.

Veja também