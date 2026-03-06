A- A+

BIG BROTHER BRASIL Conheça Lindolfo, o cachorro de Samira, do BBB 26, que ganhou pata e virou cão influencer Emocionada, Samira comemorou a conquista do pet diante dos colegas: "Lindolfo, já conseguimos a nossa perna!', gritou

Durante a Festa da Líder, da última quarta-feira 4, Samira recebeu uma surpresa especial da produção: uma carta "escrita" por seu cachorro, Lindolfo, acompanhada de fotos do pet.

Ao ler a mensagem em voz alta para os colegas de confinamento, a sister não conseguiu conter as lágrimas. O texto simulava um recado carinhoso do animal e trazia uma notícia aguardada pela participante: Lindolfo finalmente havia recebido uma prótese para a pata.

Na carta, o cãozinho celebrava a conquista da tutora na liderança e compartilhava a novidade. "Tenho uma novidade incrível para te contar. Sei que você vai amar… a minha perninha! Tudo graças a você, mamãe", dizia o trecho final da mensagem.

Emocionada, Samira comemorou a conquista do pet diante dos colegas: "Lindolfo, já conseguimos a nossa perna!', gritou.

A história de Lindolfo

A trajetória do cachorro já havia sido compartilhada pela participante antes mesmo da estreia do reality. Quando ainda estava na Casa de Vidro, Samira contou que Lindolfo foi resgatado da rua e vive com apenas três patas.

Segundo ela, uma das motivações para entrar no programa era justamente melhorar as condições de vida do animal e conseguir recursos para adquirir uma prótese. A promessa feita ao pet acabou se tornando um dos momentos mais lembrados daquela fase do programa. "Vai ter perna para você, Lindolfo", disse a sister na ocasião.

A notícia de que o cão finalmente ganhou a prótese, revelada na festa da liderança, foi celebrada dentro e fora da casa.

Um fenômeno nas redes sociais

Mesmo sem aparecer diretamente no reality, Lindolfo se transformou em uma espécie de "participante paralelo" do programa. O cachorro conquistou o público e passou a ganhar cada vez mais espaço nas redes sociais.

No Instagram, o perfil do pet já ultrapassa a marca de 100 mil seguidores, número que supera inclusive o de alguns ex-participantes da edição.

Com a repercussão da história, Lindolfo também começou a chamar a atenção de marcas do setor pet. O cachorro foi convidado para participar de uma campanha da Au.Migos Pets, linha de produtos de cuidados animais do Grupo Boticário.

A iniciativa transformou o pet em um pequeno influenciador digital, ampliando ainda mais sua visibilidade fora da casa do reality.

