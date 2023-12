Conheça Ludovica, italiana que vive como princesa e é herdeira de castelo de 900 anos

A- A+

“Basicamente uma princesa da Disney”, assim se define Ludovica Sannazzaro Natta, uma italiana de 21 anos. A família da garota herdou um castelo, chamado pelo sobrenome Sannazzaro, cujo interior remete realmente a um cenário de contos de fada, com arquitetura e decoração clássica. Mas também não poderia ser muito diferente disso, a residência, de acordo com uma postagem no Instagram dela, tem quase 900 anos de existência.

“O Castelo Sanazzaro é uma estrutura medieval construída em 1163, sendo um caso extremamente raro na Itália. Pertenceu sempre à família Sannazzaro por 28 gerações”, diz Ludovica na rede social.

A italiana mudou-se para a residência, que tem 45 quartos e torres, tal qual um castelo de contos de fada, quando ela tinha quatro anos. Apesar de ela não ser princesa, pode herdar o título de conde do pai um dia — embora isso nada possa representar de efetivo naquele país republicano.

Sendo um título verdadeiro ou não, o fato é que a garota veste realmente a camisa da nobreza. Ou melhor, os vestidos. As roupas usadas por ela remetem às vestimentas usadas na era renascentista ou, transferindo para algo mais próximo da atualidade, dos modelos usados por Cinderela, Bela ou Aurora, nos clássicos de Walt Disney.

Mas essa percepção não fica apenas na impressão. Nas redes sociais de Ludovica (com mais de 1,7 milhão de seguidores no TikTok), ela interpreta cenas de filmes da companhia de mídia americana.

